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長三角拉動中國外貿增速回升 6月美元計出口增17.9%好於預期

經濟脈搏 14:41 2022/07/13

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海關總署公布，6月份中國外貿進出口按年增長14.3％，受疫情影響最為嚴重的上海，6月份進出口已恢復正增長，當月按年增長9.6%、按月增長35.6%。

上半年中國貨物進出口總值19.8萬億元人民幣，按年增長9.4%。其中，出口11.14萬億元，增長13.2%；進口8.66萬億元，增長4.8%。

6月以美元計，出口按年增17.9%，好於預期；進口按年增1%，低於預期。

上海6月份進出口恢復正增長 按月增速達35.6%

海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，5、6月份外貿增速明顯回升。5月份以來，隨著國內疫情防控形勢總體向好，各項穩增長政策效應逐漸顯現，外貿企業復工復產有序推進，特別是長三角等地區進出口快速恢復，帶動全國外貿整體增速明顯回升。5月份中國外貿進出口按年增長9.5％，增速較4月份加快9.4個百分點，6月份增速進一步提升至14.3％。

上半年，上海、廣東、江蘇等經濟重鎮實施封控抗疫。李魁文介紹，部分區域進出口迅速恢復有力穩住了外貿基本盤，是拉動外貿增長的主要因素之一。他說，今年以來，長三角、珠三角、東北等地出現局部疫情，相關地區外貿進出口一度下滑，但可喜的是迅速克服了疫情影響，上述地區月度外貿進出口增速快速由負轉正、恢復向好，在展現地方外貿發展強大韌性的同時，也有力保住了全國外貿穩定增長的基本盤。5月份，長三角、珠三角、東北地區進出口按年分別增長4.8%、2.8%和12.2%，6月份增速進一步回升到14.9%、6.4%、12.8%。

上海1-5月外貿總值按年減2.8% 外資企業進出口跌

廣州一季度GDP增4%低於全國增速 進出口微增1%

國常會：加大金融扶持中小微企業 穩定重點行業進出口

具體看長三角地區，據海關統計，今年上半年，長三角地區三省一市合計進出口7.14萬億元，按年增長9.3%。其中，6月份進出口1.39萬億元，按年增長14.9%，高於同期全國整體增速0.6個百分點，對全國外貿增長的貢獻率接近4成。從具體省市看，6月份，安徽、江蘇、浙江進出口按年分別增長19.7%、17.5%、16%，分別高於同期全國整體增速5.4個、3.2個、1.7個百分點；特別是受疫情影響最為嚴重的上海，6月份進出口已恢復正增長，當月按年增長9.6%、按月增長35.6%。

李魁文表示，上半年中國外貿進出口展現出較強韌性，一季度平穩開局，5、6月份迅速扭轉了4月份增速下滑的趨勢，為全年外貿保穩提質打下了堅實的基礎。當前，新冠肺炎疫情和國際環境更趨嚴峻複雜，中國外貿發展仍面臨一些不穩定不確定因素，保穩提質還面臨不少壓力。但也要看到，中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變。隨著國家穩經濟一攬子政策措施的落地見效，復工復產有序推進，中國外貿仍有望繼續保持穩定增長。

海關總署還公布，上半年對美國進出口2.47萬億元，按年增長11.7%。

責任編輯：尹航

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