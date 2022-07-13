停工或爛尾 內地52個樓盤業主發停貸告知書 官媒：謹防風險擴散

內地樓盤頻傳停工或爛尾，不少業主無奈之下停止償還貸款。據內地「界面新聞」，多達52個停工或爛尾樓盤的業主，發布了停貸告知書。

官媒《證券時報》周三（13日）頭版刊文稱，謹防爛尾樓盤停供風險擴散，警告若這股風潮蔓延，或對樓市造成負面衝擊，對樓盤銷售更為不利，也不利於金融系統穩定。各地政府應該研究如何盤活爛尾樓，把死棋下活，追討轉移走的資金，或者引入有實力的房企，將保交付放在優先位置。

「界面新聞」報道，據不完全統計，截至7月12日，包括河南鄭州、湖北武漢、江西南昌、湖南長沙、山西太原、陝西西安等城市在內、多達52個停工或爛尾樓盤的業主，發布了停貸告知書。開發商涉及恆大、新力、綠地、融創、康橋、鑫苑、藍光、正商、美好置業等。

報道指出，這些項目的業主被動選擇停貸，主要是開發商違約在先，有關樓盤停工較長時間，或者復工進展緩慢，已無法按期交房，有爛尾風險。

對於項目的房貸銀行，發出停貸書的業主普遍認為，在樓盤未達條件銀行就發放按揭貸款，銀行對監管資金未盡到監管義務。出於這些原因，還有現實的還貸、生活壓力，他們選擇自行停貸。不過，律師警告，停貸後購房者會面臨幾種風險，比如收到銀行催收電話；名下資產被凍結拍賣；個人上徵信黑名單等。

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若壞賬增加 或造成系統性金融風險

為何會有爛尾樓？中原地產研究院高級分析師張大偉表示，大部分銀行都在違規提前放貸和銀行在預售資金監管上不作為，是造成爛尾樓的原因之一。

《證券時報》報道指，樓盤面臨無力支付工程款的情況，絕大多數是房產公司旗下項目公司資金被轉走，房產公司以項目公司出資為整個樓盤風險負責，真出事後，往往無法覆蓋風險。

報道表示，項目方挪用資金，是房企的慣用手段，房企有一個特色，做大的公司往往要高周轉，在拿地、建房、回款、還債這個循環中，回款是關鍵一環，讓整個循環持續轉動下去，但是因為是高槓桿，在房地產壓縮槓桿的大背景下，沒有新錢進來，房企資金鍊斷裂，導致多地出現爛尾樓。

報道警告，如果問題得不到解決，受害的不僅是業主，他們可能面臨徵信污點，還有整個樓市，樓市在危機持續下，買家會更謹慎。還有金融機構，金融機構盡管有房產做抵押，但是沒有交付的房產，只能成為壞賬，當壞賬增加，還可能造成系統性金融風險。

責任編輯：林佩怡

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