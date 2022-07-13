多地鼓勵機關事業單位團購買樓 優惠價或可突破限跌令

多地出招救樓市，6月以來，廣東中山、遼寧沈陽、山西太原等地，發布團購買房相關政策。分析指，這是官方形式的對團購行為的肯定，充分說明通過團購來激活房地產交易市場的導向，有助於後續房屋銷售市場的行情提振。此外，有城市明確，團購優惠價不計入商品房備案價格跌幅比例範圍。

部分國有企事業單位團購買房 有帶頭示範作用

據內媒澎湃新聞不完全統計，6月以來，至少包括山西太原、廣東中山、遼寧沈陽、浙江桐廬、安徽銅陵、雲南普洱、四川巴中、湖北黃岡、吉林長春等地發布「購房團購」相關政策或活動。

以吉林長春為例，7月8日，長春市政府辦公廳發布《進一步促進房地產市場平穩發展若干措施的通知》，《通知》提到，支持集中批量購買商品房。支持機關單位、國有企事業單位、大專院校、科研院所和社會群體與房地產開發企業接洽，組織商品房集中批量購買活動。團購房需取得商品房預售許可，房地產開發企業不得低於成本價格銷售。

在廣東中山，6月10日，東區街道總工會向東區街道轄區內職工推出購房專屬團購活動。

浙江桐廬縣的政策則提到，鼓勵房地產企業開展購房團購優惠活動，在備案價打折後價格基礎上，對一次性購買10套及以上（純疊排或排屋項目5套及以上）商品住宅的再下浮優惠3%；對一次性購買20套及以上的再下浮優惠5%；對市縣認定的人才首次購買商品住宅的，購買單套即可下浮優惠3%。

值得一提的是，亦有城市明確，團購商品住房與開發企業協調達成的優惠價格不計入商品房備案價格跌幅比例範圍。

團購買房可促進商品房去化 減輕庫存壓力

在易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進看來，這是官方形式的對團購行為的肯定，充分說明通過團購來激活房地產交易市場的導向，有助於後續房屋銷售市場的行情提振。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄提到，從推出該類政策的城市來看，以部分弱二線及三四線城市為主，這部分城市多具備庫存壓力大、去化難等特征，通過鼓勵團購買房，可以促進商品房去化，減輕庫存壓力，緩解購房觀望情緒。鼓勵部分國有企事業單位開展此類活動，一方面這部分群體本身具備購買實力，另外也能起到一定的帶頭示範作用。

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也有業內人士認為，團購商品房的做法並不可取，和「西瓜換房」等一樣，有變相繞開「樓市限跌令」之嫌。今年3月，河南省鄭州市人民政府辦公廳發布《關於促進房地產業良性循環和健康發展的通知》，其中亦提出，機關、事業單位和國有企業不得在鄭州市域內組織新的團購住房、定向開發住房行為。

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責任編輯：尹航

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