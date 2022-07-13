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解放軍斥美艦闖西沙 美海軍：列根號航母打擊群在南海航行（更新版）

國情動向 18:55 2022/07/13

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中美在南海角力升級。美軍導彈驅逐艦周三（13日）闖入西沙，解放軍南部戰區跟蹤監視並警告驅離，批評美軍此舉嚴重破壞南海地區和平穩定。美國第七艦隊表示，該艦在西沙群島附近開展了自由航行行動，行動符合國際法。

＊18：55  新增「列根號」打擊群在南海執行任務

另外，美國海軍表示，「列根號」航母打擊群周三也在南海執行安全任務，指揮官聲明稱，這表明美國致力於印太的自由和開放。

南部戰區公開美艦照片

解放軍南部戰區官方微博公開兩張照片，指美「本福德」號導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，南部戰區組織海空兵力跟蹤監視並予以警告驅離。

美艦闖西沙，解放軍南部戰區跟蹤監視並警告驅離。

美「本福德」號導彈驅逐艦

他批評，美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係準則，是其大搞航行霸權製造南海軍事化的又一鐵證。事實再次說明，美是不折不扣的「南海安全風險製造者」「地區和平穩定破壞者」。戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

京促美方尊重中方在南海主權

另外，另外，中國外交部回應美卿布林肯有關南海仲裁案聲明。發言人汪文斌批評，美國作為域外國家，罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反和歪曲國際法，違背美方作出的在南海主權問題上不持立場的公開承諾，挑撥地區國家間關係，破壞地區和平穩定，是極其不負責任的。中方敦促美方尊重中方在南海的主權和權益，停止在南海挑事生非，停止利用南海問題挑撥地區國家間關係。

相關文章：南海仲裁6周年 布林肯重申美菲共同防禦條約承諾 促中國遵國際法

責任編輯：林佩怡

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