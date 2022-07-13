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多地持續高溫 有「熱射病」患者器官衰竭死亡

社會熱點 12:46 2022/07/13

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內地多地連日酷熱，中央氣象台預測，今日（13日）日間，江蘇南部、浙江北部、四川東南部、重慶大部、雲南東北部局地可達攝氏40℃以上。在持續高溫的天氣下，多個省市出現重度中暑患者，被確診為「熱射病」，當中已錄得至少2宗死亡病例。

綜合《澎湃新聞》等內媒報道，中國天氣網顯示，今午2時30分，上海徐家匯站氣溫達到攝氏40.9度，追平上海有氣象紀錄以來（1873年）的最高氣溫。今日上午上海已發布高溫紅色預警信號。

過去一周浙江持續高溫，截至昨日12時，浙江已發布51個高溫紅色預警，刷新歷史記錄。浙江多間醫院近日連續有中暑患者送醫，多人確診熱射病並已有死亡病例。

患者熱到內臟如被水「煮」過

浙江省麗水市中心醫院急診科醫生吳建榮表示，一名49歲的男性患者6日下午被工友送來，他在車間工作時突然昏倒，入院時體溫40.7℃，已經休克。經檢查，患者多臟器功能衰竭並伴有彌散性血管內凝血，經過31個小時搶救，於8日凌晨去世。

該院近一周已接診3名熱射病患者，一名70歲女性在家沒注意防暑，午睡時出現高熱、意識模糊，送醫時體溫達42.5℃，多臟器衰竭，目前仍在搶救。

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此前， 河南省鄭州一名男子因為中暑突然昏迷，被送到醫院ICU病房搶救時， 醫生監測他身體的核心溫度已經達到42.3度，體內所有的臟器就像在水裡「煮」過一樣。

江蘇省中醫院昨日亦接受一名37歲的裝修工人，他連續工作4小時後，頭暈、頻繁嘔吐，被確診為熱射病。據了解，這是今年南京首宗熱射病患者。

另外，四川大學華西醫院周日（10日）連續收治3名熱射病轉診病人， 其中一人因病情來勢洶洶，多器官衰竭，在轉診至華西醫院時就發生呼吸心臟驟停，雖經全力搶救，但最終不幸去世。

熱射病救治不及時死亡率高達60%

什麼是熱射病？溫州醫科大學附屬第二醫院急診科副主任孔萬權孔萬權稱，熱射病屬於重度中暑，救治不及時的話死亡率高達60%。在高溫、高濕度、不通風的環境中，更容易發生熱射病。每年高溫季，室外作業的工人、在戶外進行體能訓練的人員，都是熱射病的高危人群。

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孔萬權解釋，人體核心溫度超過40℃時間越久，臟器受損的程度就越重，比如肝臟、腎臟、心肌、骨骼肌和大腦。嚴重的情況下，延誤治療，即使救回一命，也可能留有嚴重的後遺症。因此，醫生提醒，在炎熱的夏季，如果發現周邊有人高熱、無汗、有意識障礙，不要猶豫立即送醫。

預防方面，室外作業人員， 在高溫下工作時要適度休息，勞動的強度要循序漸進，大量出汗後， 需及時有效補充水分。要盡量減少在烈日當空時長時間待在戶外。另外，待在家中的老人和小孩，還有一些患有基礎疾病的群體，也是熱射病的高發群體，更要注意防暑。在有條件的情況下，在家中可以開冷氣納涼，或者開窗通風。

責任編輯：易燕丹

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