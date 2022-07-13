美將於太平洋地區增設使館 中方：應秉持開放包容（更新版）

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）周二（12日）在太平洋島國論壇會議上宣布，將大幅加深在太平洋島嶼的參與，以增強美國影響力，包括將增設兩個使館，增加經濟援助等。

*19：0９ 新增中國外交部回應

太平洋地區擁有重要航道、漁業資源和戰略地位，已成為中美大國角力場。美國近期動作頻頻，被認為是抗衡中國的影響力。

對於美國將在太平洋地區開設兩個新使館，中國外交部發言人汪文斌周三（13日）指出，中方樂見世界上有意願的國家，為太平洋島國發展振興提供更多支持。

但他指出，任何國家同島國的合作都應當秉持開放包容原則，不針對第三方或損害第三方的利益，不能嘴上說著開放包容，背地裡卻拉幫結派、拼湊小圈子。美方有關官員表示，不要求島國在中美之間選邊站隊，有關的合作也不針對中方，希望美方說到做到。

增加資金 將發布首個太平洋島嶼國家戰略

賀錦麗在視像演說時宣布，將大幅深化美國在該區域的存在，將在湯加和基里巴斯增設使館，並任命首位駐太平洋島國論壇特使，又會把和平隊的志願者送回該地區，還將在斐濟建立美國國務發展署區域特派團。

她又宣布，美國計劃要求國會把支持太平洋經濟發展和保護海洋的資金增加兩倍，在未來10年達到約6億美元。

美國政府官員表示，美國將在整個地區擴大實地外交。被問到與中國競爭時，該官員稱沒有要求各國作出選擇，美國專注於自己的參與。據白宮表示，美國將設計並發布美國首個太平洋島嶼國家戰略。

此前，美國宣布與澳洲、日本、新西蘭和英國啟動一個非正式組織──「藍色太平洋夥伴（PBP）」，旨在加強與太平洋島國的經濟和外交關係，被視為抗衡中國的影響力。

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中國近期也在加強與太平洋島國的關係。今年4月，中國與所羅門群島簽署了一項安全協議，外界擔憂中國可能在該處建立軍事基地，中所都否認了這些質疑。另外，中國據報尋求與10個太平洋島國簽署區域協議，但未能達成共識。

中方強調，將堅定不移深化同太平洋島國相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係，推動構建更加緊密的中國—太平洋島國命運共同體。

責任編輯：林佩怡

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