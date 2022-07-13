微博將整治用諧音字等傳播不良信息 籲規範使用漢字

內地社交媒體平台加強網絡審查，微博周三（13日）宣布，將整治站內用諧音字等傳播不良信息的行為，呼籲規範使用漢字。

有內地網民表示支持，稱各種諧音梗真煩人，亦有人反駁不屏蔽原詞就不會用諧音。為規避審查，內地網民在網上發言時往往會使用諧音字或代稱，例如用「河蟹」來指「和諧」，表示遭到封殺。

據「微博管理員 」發布的社區公告，為營造清朗的網絡空間，維護文明健康的社區生態秩序，微博將對站內利用諧音字、變體字等「錯別字」發布、傳播不良信息的違規行為開展集中整治。

主要整治內容包括：

1.加大對利用「錯別字」借機傳播不良信息等違規行為的排查清理力度；

2.健全平台用語管理機制，完善關鍵詞識別模型；

3.通過建立正向激勵機制、加強站內宣介等方式，引導站內用戶規範使用漢字。

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微博呼籲廣大網友在參與社區討論時，文明表達觀點，規範使用漢字。如發現相關違規內容，歡迎通過前台舉報投訴入口和「@微博管理員」 的方式舉報，站方將及時予以處置

內地網民反應：

支持，各種諧音梗真煩人

支持，把那些用諧音傳播謠言的都整治一下

中華文化博大精深，規範用字是每個優秀網民的責任

那建議大家都別說話好啦

要不然把微博關了吧？一了百了

打正確的字要被限流屏蔽，諧音字又不讓發，你直接讓大家都乖乖閉嘴別說話吧

責任編輯：易燕丹

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