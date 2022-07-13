汪洋：只要台當局堅持一中原則 兩岸關係就能改善發展

全國政協主席汪洋在海峽論壇致詞時重申，只要台灣當局認同「一中原則、九二共識」，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受惠。

綜合台媒報道，第14屆海峽論壇大會今日於福建廈門登場。汪洋說，今年是鄭成功收復台灣360周年，兩岸舉辦相關緬懷活動，自發祭拜鄭成功的民眾更是不計其數。他強調，這種民族凝聚力和文化凝聚，是中華文明統一多民族、不斷鞏固發展的奧秘所在。

汪洋表示，兩岸同胞是血濃於水的一家人，大家都說中國話、吃中國菜、過中國節，有共同的歷史記憶、傳統文化等。雖然1949年來兩岸處於政治狀態對立，但「沒有人敢冒天下之大不韙，把台灣從祖國懷抱中分裂出去」，無論是共產黨還是國民黨，都認同一個中國，所以才會有體現一個「中國原則」的九二共識。

斥民進黨當局百般阻撓兩岸交流合作

汪洋還說，中共十八大以來，儘管某些人不斷鼓吹脫鈎斷鏈、民進黨當局百般阻撓兩岸交流合作，大陸仍鼓勵台企到大陸投資、為台灣同胞特別是台灣青年到大陸就業、創業、生活創造良好條件。他呼籲台灣同胞看清兩岸關係發展形勢，站在歷史發展正確的一邊、堅決反對台獨的各種行徑，把幸福和夢想牢牢抓在自己手裏。

汪洋表示，只要台灣當局承認九二共識、堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展，希望廣大同胞與大陸站在一起，看清兩岸形勢；實現中國完全統一是中華民族復興的時和勢，兩岸同胞要同舟共濟共創美好偉業。

國民黨：由「求同存異」進一步走向「求同尊異」

國民黨副主席夏立言星期三以預錄形式參與海峽論壇。他說，面對當前國際情勢和兩岸關係新形勢，國民黨將恪守相關法律，遵循黨章、黨綱，延續過去八年期間的基本方針，在九二共識的務實基礎上繼續推動海峽兩岸交往對話，堅持反對台獨、由「求同存異」進一步走向「求同尊異」。

夏立言提出三點呼籲，包括繼續執行和維護兩岸過去已經達成的協議，儘量克服困難、降低兩岸交流可能的不便和成本，以及兩岸要追求和平，並努力促進有利於和平的外在環境。

他還呼籲民進黨不要無力與對岸溝通談判還阻礙民間交流，不要亂貼解決問題者政治標籤，不要閉關兩岸交流管道，傷害台灣人民權益。

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責任編輯：袁瑋婧