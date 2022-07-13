今年最大「超級月亮」今晚登場 滿月地平高度14年來最低

2022年度最大的超級月亮將於7月14日凌晨登場，這也是自2008年以來北半球地平高度最低的滿月。內地傳媒報道，最佳觀察時間是7月13日晚上至14日凌晨，全國各地都可觀賞到。

據新華網報道，中國天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧表示，月亮繞地球公轉的軌道是一個橢圓形，因此月球與地球的距離時遠時近。離地球最近處稱為「近地點」，反之為「遠地點」。滿月發生時如果月亮正好運行至近地點附近，這時的月亮看起來又大又圓，被稱為「超級月亮」或「超級滿月」。

廣州市五羊天像館指，今年7月13日17時06分，月亮運行到距離地球全年最近的「近地點」，只有357372公里，此時月亮的視直徑最大。

至14日2時38分（望），月亮、地球和太陽排成近似一條直線，此時月亮最圓，月亮視直徑達到33.7角分，比太陽全年視直徑還要大。

觀察表明，同樣是滿月，滿月在「近地點」比「遠地點」，其視直徑大14%，視面積大30%。而這次超級月亮是14年來月上中天時，地平高度最低的滿月，公眾將感到滿月特別大，呈現金黃色。

在一般情況下，14個朔望月（約413.4天），超級月亮就會出現一次。下一次超級月亮，將在明年8月31日出現。屆時，月亮過「近地點」，只有357181千米，視直徑或比今年超級月亮更大。

責任編輯：易燕丹

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