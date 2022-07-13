隨著上海解封以及人民幣貶值等因素影響，內地6月出口按年增速進一步改善。中國海關總署公布，5、6月外貿增速明顯回升，6月以人民幣計的外貿進出口按年增長14.3%。

分析料出口助力二季度經濟實現正增長，但同時指，全球衰退風險升高，中國下半年外貿增速放緩可能性大；此外內地新冠疫情仍存不確定性，經濟復甦之路恐阻礙重重。

海關總署數據顯示，上半年中國貨物進出口總值19.8萬億元人民幣，按年增長9.4%。其中，出口11.14萬億元，增長13.2%；進口8.66萬億元，增長4.8%。海關仍未公佈6月單月進口及出口按年增速。據分析人士粗略估算，按人民幣計，6月出口按年增約21.3%，是今年以來按年最高增速。

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▲ 5、6月內地外貿回暖 分析料二季度經濟有望正增長

路透引述中海晟融首席經濟學家張一表示，出口大增主要得益於三個因素：一是隨著上海解封，前期積壓的訂單得到一定程度釋放；二是人民幣匯率的適度貶值有利於提高出口的競爭力；三是中國在新能源、汽車等領域的出口競爭優勢正在逐步形成。

海關總署亦指，長三角等地區進出口快速恢復，帶動全國外貿整體增速明顯回升。下半年外貿仍有望保持穩定增長。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威則稱，發達經濟體需求從商品向服務轉變，中國強勁的出口增長下半年恐難以為繼。加之，上海其他一些城市疫情再起，也給三季度經濟復甦增添不確定性。

責任編輯：李冰琪