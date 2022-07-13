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A股指數午後走勢分化 滬指微升0.09% 銀行板塊大幅下挫

經濟脈搏 15:25 2022/07/13

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周三A股三大指數早間探底回升，創業板指領漲。午後指數走勢分化，滬指延續窄幅震蕩，創指一度漲超2%。截至收市，滬指報3284點，微漲0.09%；深成指報12508點，漲0.56%；創指報2746點，漲1.63%。板塊方面，銀行股跌幅居前。

雖然隔夜美股市場出現大跌，但A股三大股指7月13日早盤開盤漲跌互現。早盤兩市走出深V走勢，創指在跌超1%後反漲超1%。午後兩市震蕩回落，滬指再度轉跌。尾盤兩市重回升勢，最終收漲。

截至收市，滬指報3284點，微漲0.09%；深成指報12508點，漲0.56%；創指報2746點，漲1.63%。滬深兩市成交總額9423億元，較前一交易日的9768億元減少345億元。

在板塊方面，銀行板塊大幅下挫，成都銀行（601838）、江蘇銀行（600919）、招商銀行（600036）、興業銀行（601166）、郵儲銀行（601658）等跌超3%。

內地多個樓盤爛尾或停工，不少業主無奈之下停止償還貸款。官媒提醒，謹防爛尾樓盤停供風險擴散，警告若這股風潮蔓延，或對樓市造成負面衝擊，對樓盤銷售更為不利，也不利於金融系統穩定。

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責任編輯：尹航

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