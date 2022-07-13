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傳深圳一公司每個座位設鏡頭 網民嘲返工似坐監

經濟脈搏 15:37 2022/07/13

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內地近日網傳深圳一公司辦公室，每個座位上方都裝有鏡頭「一對一監控」，網民笑言返工似坐監。據報這是一間遊戲研發公司，安裝鏡頭不是為了防偷懶摸魚，而是防止遊戲洩密。

據「極目新聞」報道，上述辦公室位於深圳市寶安區一寫字樓。租賃處一名工作人員稱，該辦公室是業主以個人名義租賃，5月搬進後一直在正常辦公。

為遊戲研發公司 防洩密

租賃處曾問過這些鏡頭是否為了防止員工摸魚，當時該公司工作人員解釋，公司做遊戲研發，老闆需要關注遊戲研發的每一個細節，在遊戲還沒上線的情況下，萬一出現洩密會造成很大損失，公司也沒法和投資人交代。

網傳圖片顯示，該辦公室每個座位上方都有監控鏡頭。

網傳監控所拍到的畫面。

對於在座位上方安裝鏡頭是否合規，深圳市寶安區人力資源局工作人員表示，此事不在勞動法規定範圍內，無法解答，如果員工擔心隱私權被侵犯，建議先聯繫律師諮詢。

報道引述湖北好律律師事務所律師陳亮表示，公司在公共區域而非隱私區域如走廊、辦公區域等處安裝鏡頭並不違法，而個人座位也屬於辦公區的一部分。如果安裝鏡頭的決定，員工知情並同意，並無問題；但如果員工不接受，或造成公司員工的流失。

他又指出，如果監控影片洩露，或在公共範圍傳播，會有侵犯員工肖像權和隱私權的風險。如果員工無法接受公司安裝這些鏡頭，或認為此舉侵犯其隱私權，可以通過行政手段或法律手段維權，既可以向勞動監察部門投訴，也可以向法院起訴。

內地網民反應：

人家說了怕研發的遊戲洩密，如果接受不了可以走人

這是某公司的管理需要，能接受你就留下，不喜歡就別去，有什麼問題？

我就是做遊戲的，我們公司也有攝像頭，幹了三年，不算獎金啥的，一萬五，就是防洩密

連基本信任都沒有，做研發遊戲本來壓力就大還天天被監視，信息聊天個人隱私都會被看到... ...

只要工資很高

責任編輯：林佩怡

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