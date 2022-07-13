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人行回應河南村鎮銀行事件 強調中國金融風險總體可控

經濟脈搏 16:18 2022/07/13

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中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦周三（13日）回應河南村鎮銀行事件時，強調中國金融風險收斂，總體可控，絕大部分中小銀行的央行評級均處於安全邊界內。

河南村鎮銀行取錢難事件發酵，數千名儲戶日前在中國人民銀行鄭州分行外維權抗議，與警方和不明人士爆發衝突，引來關注。河南銀保監局、河南省地方金融監管局周一（11日）公告，將對4間村鎮銀行的帳外業務客戶分類分批先行墊付，周五（15日）起先向金額5萬元以下的存戶墊付。

在周三國新辦舉行的上半年金融統計數據情況發布會上，有記者提及河南儲戶兌款難，問到這會否造成因地方政府的償債能力而引發的整個金融和銀行系統的風險？

99%銀行業資產處在安全邊界內

孫天琦表示，河南村鎮銀行風險事件發生以來，人行積極配合地方政府和監管部門穩妥應對，指導分支機構履行維護區域金融穩定的責任，做好流動性風險監測和應急保障。整體看，中國金融風險收斂，總體可控，99%的銀行業資產處在安全邊界內。

河南墊支村鎮銀行部分戶口本金 儲戶傳需簽保證書說不集會

河南村鎮銀行提款難 傳近3000存戶維權爆警民流血衝突

截至去年末，中國銀行業機構總資產345萬億，佔整個金融業總資產的90%。「銀行穩則金融穩」，去年四季度央行評級結果顯示，參評的4398家銀行業機構中，在安全邊際內的1-7級金融機構有4082家，機構數量佔銀行業參評機構的93%，資產規模佔銀行業參評機構的99%。其中，24家大型銀行評級始終保持在1-5級，是優良評級，資產規模佔整個銀行業參評機構的70%，是整個金融業的壓艙石。

8-D級的高風險機構共316家。高風險機構數量佔銀行業參評機構的7%，但資產規模僅佔銀行業參評機構的1%。即絕大部分中小銀行的央行評級均處於安全邊界內。

孫天琦呼籲媒體報導時，既要圍繞高風險機構作報導、講故事，也要圍繞4000多家好的機構作報導、講故事。既要報導壞機構、壞事情，也要報導好機構、好事情，共同給各方面呈現一個客觀、全面、準確的金融風險整體形勢判斷。

責任編輯：林佩怡

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