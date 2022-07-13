人行指中國經濟已呈明顯復甦勢頭 隨疫情緩解投資消費將恢復

國新辦周三（13日）就上半年金融統計數據情況舉行發布會，中國人民銀行新聞發言人、調查統計司司長阮健弘表示，隨著國內疫情防控形勢持續向好，穩經濟一攬子政策措施加快落地生效，中國經濟已經呈現明顯的復甦勢頭。

他又回應居民儲蓄意上升，預計隨著疫情逐步緩解，居民的投資意願將逐步恢復，消費意願將穩步回歸。

下半年經濟運行 仍面臨較大不確定性

人行貨幣政策司司長鄒瀾指出，5月以來，主要的經濟指標邊際改善，但恢復基礎還不穩固，下半年經濟運行仍然面臨較大不確定性和不穩定性，穩經濟還需艱苦努力，同時還要關注通脹形勢的變化。

他指出，近年一直堅持實施正常的貨幣政策，為應對超預期的新挑戰、新變化留下了充足的政策空間和工具儲備。

下半年，人行將繼續實施好穩健的貨幣政策，加快落實已確定的政策措施。包括實施好前期出台的各項結構性貨幣政策工具，增強金融服務實體經濟的能力；引導政策性開發性銀行落實好新增8000億元（人民幣，下同）信貸規模和設立3000億元金融工具，支持基礎設施建設；提早完成全年向中央財政上繳結存利潤，助力穩住經濟大盤、穩就業保民生。

加大對實體經濟的支持

對於會否減息或降準，鄒瀾表示，目前銀行間市場存款類機構7天回購加權平均利率，即DR007在1.6%左右，低於公開市場操作利率，流動性保持在較合理充裕還略微偏多的水平上，企業貸款利率繼續穩中有降，再創有統計以來的新低。未來人行將綜合考慮經濟增長、物價形勢等基本面情況，合理搭配貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，進一步推動金融機構降低企業融資成本，為鞏固經濟恢復創造適宜的貨幣金融環境。

阮健弘指出，人行將適時靈活運用多種貨幣政策工具，更好發揮總量和結構雙重功能，加大對實體經濟的支持，保持經濟運行在合理區間，推動經濟高質量發展，迎接中共二十大勝利召開。

另外，外界關注中國宏觀槓桿率情況，阮健弘表示，今年首季中國的宏觀槓桿率是277.1%，比上年末高4.6個百分點。這既是外部衝擊的客觀反映，也是逆週期調控政策助力穩定宏觀經濟大盤的體現。隨著疫情防控形勢向好，穩經濟一攬子政策措施加快落地生效，中國經濟已呈現明顯的復甦勢頭。這也為未來保持合理的宏觀槓桿率水平創造了條件。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁