強制停貸潮蔓延 胡錫進：爛尾樓業主的呼聲應該被聽到

內地爛尾樓業主斷供潮蔓延，網傳被業主強制停貸的項目已達100個。《環球時報》前總編輯胡錫進表示，業主集體停止還貸，方式看上去極端，但他們冒徵污點風險這樣做也是迫不得已，他們的呼聲應該被聽到，各地政府有必要採取措施促使爛尾樓盤重新活起來，不要用普通維穩的思維對待這事。

胡錫進表示，在資金和利益周轉的複雜鏈條中，個體業主是最弱勢的群體，也是最無辜，公共力量應當對他們給與保護。

他說，業主不是真的想賴賬，也沒有毀掉購房合同的意思，他們還是想讓爛尾樓盤活起來，最終拿到簽約購買的房產，所以他們都在停止還貸的聲明中給出了繼續還貸的條件。

爛尾樓多了 是經濟秩序出問題

他建議，不要用普通維穩的思維對待這件事情。他續指，爛尾樓如果是個別，是房企經營不善和違規挪用資金以及監管不到位的問題，如果這種事情多了，那就是經濟秩序出了問題。國家既要對市場行為的合規性加強監管，更要對系統性風險高度防範，這應是爛尾樓業主捅破問題後，政府方面的用力方向。

胡錫進寫道，中國的老百姓總的來說是守規矩，從銀行借了錢都會努力償還，貸款買房後想方設法逃避還貸的人幾乎沒有。然而房子是中國普通百姓家庭財產的最大頭，毀了人們這份財產的安全，對相關家庭的打擊是根本性的。

▲ 內地不少樓盤有爛尾風險。

他認為，這個時候用徵信污點等壓購房者，不會起作用，在道義上也說不過去。各地是要真正解決問題，推動爛尾樓活起來，最終讓各方都完整履行自己的義務，使市場秩序得到保護。最後他還警告，「河南村鎮銀行暴雷，一些爛尾樓盤暴雷，它們彼此都是孤立的。但是這種事情如果多起來，就會形成體系性風險效應，值得高度警覺。」

停工或爛尾 內地52個樓盤業主發停貸告知書 官媒：謹防風險擴散

河南樓盤業主憂項目爛尾曾維權 健康碼竟變紅碼

業主悲痛：想到未來30年對爛尾樓還貸 還要徵信何用

據「界面新聞」，江西景德鎮恆大瓏庭項目業主的一紙停貸告知書，拉開爛尾樓停貸大幕，江西、廣西、河南、山西等多地業主集體宣布強制停貸。一份在網絡流傳的統計數據顯示，截至7月13日，已有100個爛尾樓項目被宣布強制停貸。

「中新經緯」報道，北京金訴律師事務所主任律師王玉臣提醒，若未經法院判決停貸或沒有達成停貸協議，貿然停貸的購房人往往就成了違約方，徵信就會受到影響，還可能被訴到法院，甚至還可能被法院強制執行。

有武漢業主表示，業主們不是莽夫，一時激憤做出的決定，關於個人自行停貸會造成房子被銀行強制回收，以及影響個人徵信等後果，都是有充分了解的，但是想到未來的30年，對著一個爛尾樓還貸，還要徵信何用。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁