網傳上海疫情反彈取消全部航班 機場集團澄清：假消息

上海新冠肺炎疫情有反彈趨勢，繼當地兩個居委會倡議做好14天物資儲備，引發民眾對於再次「封城」的恐慌及猜測之後，有網傳消息指，上海兩個機場將自今日（13日）起取消所有航班。上海機場集團隨後緊急澄清，指相關消息不實。

上海昨日（12日）新增55宗本土病例，包括5宗確診及50宗無症狀感染，均在隔離管控中發現，當地新增20個中風險區。

據《第一財經》報道，從昨晚開始，網上就有傳言稱，上海浦東國際機場和上海虹橋國際機場今日的進出港航班全部取消；今日一早，再有人發佈航班大面積取消的截圖，引發廣泛關注。

對此，上海機場集團回應指，網傳消息全部為假消息。多間航空公司亦表示，並沒有接到航班全部取消或進一步取消的通知，今日計劃執行的航班量與昨日相差不大。不過，相比4月上海開始封控前的每日航班量，目前的航班恢復情況只有接近一半，但比起6月上海開始恢復正常生產生活運行時已經恢復了不少。

據「航班管家」APP數據顯示，截至7月13日9時30分，上海浦東機場取消航班量（含提前取消）804班次，取消率為72.0%；上海虹橋機場取消航班量（含提前取消）480班次，取消率為63.7%。

上海兩居委會倡做好14天物資儲備 引封城擔憂

內地新增感染降至261宗 上海多55宗 甘肅蘭州所有小區封閉管理

報道指，儘管上海自6月1日起恢復正常的生產生活運行，但在6月份，上海始發航班的恢復較為緩慢，多個城市一度要求上海始發的航班不能載客落地，只能回程載客。

而隨著國家衛健委要求立即糾正和整改對上海等發生過疫情地區的人員隨意隔離的情況，多個城市逐步解除對上海航班只能單程載客的限制，但仍有城市限制上海往返當地的航班數量，要求幾家航司輪流執行。

責任編輯：易燕丹

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