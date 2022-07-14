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內地增292宗本土感染 珠海闢謠：「要封城 」是假消息

社會熱點 09:54 2022/07/14

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內地周三（13日）新增本土86宗確診及206宗無症狀感染，總數292宗，較上日回升。安徽昨日實現清零，泗縣今起解除全域靜態管理，有序推動企業復工復產。廣東珠海新增30宗感染，當地指網傳封城是不實消息。

珠海新增26宗確診及4宗無症狀感染

內地新增292宗本土感染，涉13省。

廣東省新增32宗確診及11宗無症狀感染，分布在廣州、深圳、珠海、佛山、茂名、東莞、中山。其中，珠海新增26宗確診及4宗無症狀感染，當地稍早前確認，此輪疫情新冠病毒基因屬Omicron BA.5.1進化分支，傳播速度更快。

微信公眾號「珠海發布」指，截至目前，所有陽性個案均為海蓮幼兒園關聯病例，都在同一傳播鏈上，自第4例個案起全部在隔離管控人員或管控區域發現，疫情處置工作正在有序有效進行。網傳「封城」為不實消息，三名散布謠言者被罰。

上海兩居委會倡做好14天物資儲備 引封城擔憂​​​​​​​

上海新增5宗確診及42宗無症狀感染，均在隔離管控中發現。靜安區宣布，7月15、16日集中開展兩次全區全員核酸篩查。

安徽昨日無新增感染個案，泗縣今日起解除全域靜態管理管控措施，有序推動企業復工復產。高風險區居民由工作人員上門按照「一戶一管」落實一天一檢；中風險區居民「分時分區、固定路線」在指定地點落實一天一檢；低風險區居民按照「應檢必檢」要求落實三天一檢。針對72小時無核酸檢測的人員，將彈窗提醒，限制出行。

同時，加強重點場所管理。7月14日0時至7月21日0時，人員密集、空間密閉等容易發生聚集性疫情的場所，如棋牌室、麻將館、網吧、酒吧、浴池、影劇院、健身娛樂場所等密閉場所繼續暫停營業或舉辦；餐館暫不開放堂食。

網傳上海疫情反彈取消全部航班 機場集團澄清：假消息

責任編輯：尹航

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