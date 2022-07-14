內地6月及上半年財政收入按年跌逾一成 單月跌幅收窄

內地6月份及上半年全國一般公共預算收入按年跌逾一成，單月跌幅較上月的32.5%大幅收窄。留抵退稅影響仍大，如扣除該因素，兩個數字均錄得正增長。

財政部公布，上半年，全國一般公共預算收入105,221億元（人民幣，下同），扣除留抵退稅因素後增長3.3%，按自然口徑計算下跌10.2%。其中，中央一般公共預算收入47,663億元，扣除留抵退稅後增長1.7%，按自然口徑下跌12.7%；地方一般公共預算本級收入57,558億元，扣除留抵退稅後增長4.7%，按自然口徑下跌7.9%。全國稅收收入85,564億元，扣除留抵退稅後增長0.9%，按自然口徑下跌14.8%；非稅收入19,657億元，比上年同期增長18%。

6月份，全國一般公共預算收入扣除留抵退稅因素後收入按年增長5.3%，增幅由負轉正；按未扣除留抵退稅的自然口徑，下跌10.5%，跌幅明顯收窄。財政部國庫支付中心副主任薛虓乾指，隨著國內疫情防控形勢總體向好，加快推動穩經濟一攬子政策措施落地見效，6月份財政收入企穩回升。

從支出看，上半年全國一般公共預算支出128,887億元，比上年同期增長5.9%。其中，中央一般公共預算本級支出15,630億元，增長5.8%；地方一般公共預算支出11,3257億元，增長5.9%。6月份全國一般公共預算支出增長6.1%，上半年累計增長5.9%，民生等重點領域支出得到有效保障。

責任編輯：陳建錫