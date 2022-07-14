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老人接種率低 廣西北海一地暑假功課：動員爺爺奶奶打疫苗

社會熱點 10:55 2022/07/14

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內地老年人疫苗接種率低，成為防疫的關鍵脆弱環節。廣西北海市海城區教育局的官方微信公眾號發布文章《一份特殊的暑假作業》，鼓勵學校學生和幼兒園小朋友動員60歲以上的爺爺奶奶、外公外婆，接種第一針新冠疫苗。目前該文已被發布者刪除，海城區教育局表示，這個「暑假作業」純屬自願。

據內媒報道，7月6日，廣西北海市海城區教育局的官方微信公眾號發布文章《一份特殊的暑假作業》，作業內容為：學校學生和幼兒園小朋友動員家裡60歲以上的爺爺奶奶、外公外婆，接種第一針新冠病毒疫苗。

7月12日據媒體報道，海城區教育局表示，這個「暑假作業」純屬自願。相關街道的工作人員稱，該活動已經暫停執行。記者注意到，《一份特殊的暑假作業》這篇文章已被發布者刪除。

隨後，記者以市民身份致電海城區人民政府相關部門詢問此事，工作人員表示，政府各部門都在積極動員老人接種新冠疫苗，教育局也不例外。

該工作人員還提到，目前只了解到轄區內的高德街道布置了這份「暑假作業」。

網傳鍾南山未接種疫苗？上海網絡闢謠：查詢方式不靠譜

記者致電海城區高德街道辦事處，工作人員表示，這個活動已於7月10日暫停執行。該工作人員告訴記者，這份「作業」是街道辦事處與學校、幼兒園一起提倡的，學生和幼兒園小朋友動員家裡60歲以上老人接種疫苗的情況，需由其所在的學校和幼兒園統計，街道辦事處方面還沒有了解具體的「作業」完成情況。

據國家衛健委最新公布，截至2022年7月12日，內地累計報告接種新冠疫苗340969.7萬劑次。具體到老年人群的接種比例，國家衛健委曾在5月公布，60歲以上老年人接種覆蓋人數和全程接種人數已分別佔老年人口的86.23%、81.67%。

內地增292宗本土感染 珠海闢謠：「要封城 」是假消息

責任編輯：尹航

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