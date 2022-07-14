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內地7市報告Omicron BA.5變異株 多地調整常態化核酸檢測

社會熱點 10:55 2022/07/14

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內地新冠肺炎疫情反覆，上海、北京、珠海等7地陸續報告，發現傳播速度加快的Omicron BA.5變異株及分支。與此同時，多地在7月又重啟了常態化核酸檢測，或增加核酸檢測頻次。

據人民日報旗下「健康時報」，截至周三（13日），9天內已有7地報告Omicron BA.5變異株及分支，包括廣東珠海、山東青島、上海、天津、遼寧大連、北京、陝西西安。

內地增292宗本土感染 珠海闢謠：「要封城 」是假消息

國家衛健委新聞發言人米鋒上周五（8日）表示，全球疫情持續反彈，中國外防輸入壓力不斷增大。Omicron BA.5亞分支正在成為全球主要流行毒株，並在中國引發本土聚集性疫情，防控形勢嚴峻複雜。

杭州縮短核酸檢測頻次 沒檢測證明不得進入公共場所

報道指出，隨著疫情形勢，繼延長或取消常態化核酸檢測後，多地在7月又重啟了常態化核酸檢測。

其中，浙江杭州縮短核酸檢測頻次，周一（11日）起相關區域常態化核酸檢測頻次，從7天調整為72小時；周三起未取得72小時內核酸採樣或檢測證明人士，不得進入有關區域公共場所、乘坐有關區域公共交通工具等。

多地展開全民核酸檢測，上海市9區12至14日開展全員核酸篩查；廣州市多區、天津市日前也開展全區全員核酸檢測工作。

另外，部分地區開展區域核酸檢測，江西省南昌市在前三輪的基礎上，周三開始繼續開展區域核酸篩查，確保潛在傳播源真正篩透撈盡。河南鄭州此前兩天也開展區域核酸篩查。

上海市疫情防控工作領導小組專家組成員袁政安此前表示，國內外研究資料顯示OmicronBA.5變異株傳播速度加快、免疫逃逸能力提高，但總體而言，和此前流行的OmicronBA.2變異株相比，發生危重症和病死率的風險未發現明顯差異。另疫苗接種仍能有效預防BA.5感染後發生的危重症和死亡。

責任編輯：林佩怡

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