國家發改委：下半年經濟有望繼續回升 運行在合理區間

中國經濟復甦之際，國家發改委派定心丸，指穩經濟各項政策進一步落地見效，下半年經濟有望繼續保持回升勢頭，運行在合理區間。

國家發改委今日（14日）舉行上半年經濟形勢吹風會，綜合司司長袁達表示，今年以來，中國經濟發展的內外部環境更趨複雜嚴峻，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力持續顯現，國內疫情反彈、烏克蘭危機等超預期因素衝擊影響陡然增加，經濟運行在3月下旬到5月中旬出現波動。

隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作有力有效推進，重點區域疫情防控取得積極成效，穩經濟政策效應逐步釋放，6月份經濟實現較快企穩回升。

疫情衝擊後 上海等地企業加速回補前期缺口

他指出，從產業運行看，夏糧再獲豐收，工業、服務業明顯好轉。至於市場需求，投資、出口帶動作用明顯，居民消費持續回升。

重點地區方面，積極變化不斷增多，經濟大盤保持穩定。穩增長穩市場主體保就業專項督查的12個省份，經濟總量約佔全國的2/3，目前看大多數省份保持正增長、增速有望快於全國。受疫情衝擊影響較大的省份經濟明顯好轉，上海、吉林等地區企業加速回補前期缺口，上海重點企業用電量是去年同期的1倍多。

他指出，面對內外部階段性、突發性因素衝擊，中國經濟在較短時間內實現企穩回升，展現出經濟的強大韌性和巨大潛力，充分說明中國經濟持續健康發展的良好態勢、支撐高質量發展的生產要素條件、長期向好的基本面沒有改變。隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效持續顯現，宏觀政策效應進一步釋放，下半年經濟有望繼續回升、運行在合理區間。

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下半年物價不確定因素較多

值得注意的是，美歐等主要經濟體通脹高企，外界關注中國通脹情況。國家發改委價格司司長萬勁松表示，國際能源、糧食價格大幅上漲，美歐等主要經濟體通脹居高不下；而中國物價持續運行在合理區間，上半年CPI平均上漲1.7%，漲幅明顯低於其他主要經濟體，與國際高通脹形成鮮明對比。

他指出，上半年穩物價工作成績來之不易，充分彰顯了中國特色社會主義制度的優越性，是堅持以人民為中心的發展思想的具體體現，也反映出中國重要民生商品、重點大宗商品產供儲銷體系建設成效顯著，保供穩價工作體系更加健全。

他表示，下半年，受國際通脹高企、烏克蘭危機、新冠肺炎疫情等因素影響，中國物價運行面臨的不確定、不穩定因素仍然較多，但有底氣、有信心、有能力繼續保持物價運行在合理區間，全年3%左右的CPI預期目標是可以實現。

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責任編輯：林佩怡

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