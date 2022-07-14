中越同意加強發展戰略對接 妥善處理海上敏感問題

中國國務委員兼外長王毅與越南常務副總理范平明，周三（13日）在廣西南寧，共同主持中國越南雙邊合作指導委員會第十四次會議。雙方一致同意進一步加強發展戰略對接，亦會妥善處理海上敏感問題。

王毅表示，堅持共産黨領導、走社會主義道路的共同使命，是中越關係發展的強大內生動力。當前形勢下，雙方要堅定推進各自發展振興目標，堅定走社會主義道路、堅定發展中越友好，維護兩國共同戰略利益，攜手應對地區形勢變化和全球性挑戰。

王毅又就加強雙方合作提出建議，表示要以兩黨兩國高層重要共識為指引，推動兩國全面戰略合作夥伴關係邁上新台階；強化戰略性合作，深化治國理政經驗交流；發揮兩國地緣相近、產業互補優勢，進一步釋放區域全面經濟伙伴關係協定紅利，推動兩國經貿合作提質升級；加強氣變、綠色發展、光伏、清潔能源等合作。

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范平明則預祝中共二十大圓滿成功。他指，越南堅持共產黨領導和社會主義道路，奉行獨立自主、全方位、多樣化外交政策。對華關係是越南對外政策的頭等優先，對華友好是越南作出的戰略選擇。願以兩黨兩國高層共識為指引，鞏固戰略互信，推進各領域合作。

雙方梳理總結兩國務實合作積極成果，一致同意加緊對接，把共識轉化為促進合作的具體行動，將進一步加強發展戰略對接，加快推進互聯互通、共建「一帶一路」和「兩廊一圈」合作，以及將妥善處理海上敏感問題，推動海上合作取得更多可視性成果。另將在地區和國際事務中加強團結協作，堅持東盟主導、行之有效的區域合作架構，堅持真正的多邊主義，踐行開放的區域主義。

會後，雙方共同宣布簽署經濟技術合作協定，農業、海洋環境、海上合作等文件。

責任編輯：易燕丹

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