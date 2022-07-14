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【A股】爛尾樓斷供潮影響 銀行股全線下挫 招行一度跌超6%

經濟脈搏 12:21 2022/07/14

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在內地，停工或爛尾樓盤的業主陸續發布停貸告知書，風潮愈演愈烈。受斷供潮影響，即便在中報業績加持之下，A股銀行板塊近兩日仍持續走弱。

7月14日開盤後，銀行股維持昨日低迷狀態，呈繼續下跌態勢，招行（600036.SH）領跌且一度跌超6%。

截至午間收市，招行跌3.77%，寧波銀行（002142.SZ）跌1.19%，平安銀行（000001.SZ）跌3.65%、南京銀行（601009.SH）跌1.59%，郵儲銀行(601658.SH)跌3.27%，成都銀行(601838.SH)跌3.27%，興業銀行(601166.SH)跌3.17%。

據內媒「第一財經」，銀行股此番下跌，或受此次斷供潮影響。一方面，業主斷供，銀行按揭貸款無法按時收回，而住戶按揭貸款在銀行內部一直被視為優質資產；另一方面，斷供對房地產銷售產生負面影響，房企資金回籠壓力將加大，如果無法按時償還房地產開發貸款，銀行的房開貸資產質量也將受到影響。

另據新浪財經，目前，多地爛尾樓業主都發布聲明，要強制停止償還貸款，直至相關項目完全復工為止，涉及河南、山西、江西、湖南、湖北、廣西、陝西等多省。克而瑞研究中心數據顯示，截至7月13日，業主發布的強制停貸樓盤個數已達106個。

人行金融穩定局局長孫天琦昨日（13日）表示，中國金融風險收斂，總體可控，99%的銀行業資產處在安全邊界內。其中，絕大部分中小銀行的央行評級均處於安全邊界內。

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責任編輯：尹航

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