內地強制停貸樓盤破百個 傳深圳豪宅未停工業主也跟風停貸

內地爛尾樓斷供潮持續蔓延，超過100個樓盤遭強制停貸，更有網傳統計近20城、逾150個樓盤業主表示將不再償還房貸。有報道指出，一線城市深圳多個豪宅盤陷入信任危機，有項目未有停工，業主也發布「停貸告知書」，跟風背後反映對能否如期交樓的擔憂。

官媒《證券時報》報道，目前多地爛尾樓業主都發布聲明，要強制停止償還貸款，直至相關項目完全復工為止，涉及河南、山西、江西、湖南、湖北、廣西、陝西等多個省份。克而瑞研究中心數據顯示，截至7月13日，業主發布的強制停貸樓盤個數已達106個。

而據「澎湃新聞」，按照網絡流傳的業主聲明統計，目前近20城、逾150個樓盤的業主表示將不再償還房貸。

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停貸風波更可能蔓延至一線城市。「第一財經」報道，網傳一篇《深圳市佳兆業樾伴山全體業主決定於2022年8月強制停貸告知書》，若該項目沒有在2022年7月20日全面復工，還未還清貸款的業主將停止還月供，直至全面復工。

目前尚未證實該份網傳告知書的真實性。一名知情人士透露，該項目曾停工過，後面復工，目前是正常施工。其指，該停貸告知書應該是抄的，但認為現在暴雷企業多，業主畢生心血可能都在房裡，業主的擔憂很正常。

報道引述一名業主表示，主要是這個項目很貴，業主還款壓力大。現在這樣的行情，好多人擔心不能按期交付，若不能按期交付，也就意味著不能按期拿到房產證。

強制停貸潮蔓延 胡錫進：爛尾樓業主的呼聲應該被聽到

深圳還有其他樓盤業主擔憂項目能否交付。微信群近日流傳《關於申請公開海德園小區B區建設進度的函》，該項目位於深圳市福田區的豪宅片區安託山，信中指業主多次前往施工現場，發現建設進度緩慢。

另一網紅豪宅盤前海龍光天境花園項目近期也受到關注，傳出監管資金被挪走的消息。一份關於「龍光天境業主訴求」的文件顯示，據業主代表了解，項目拖欠工程款，施工建設幾乎停滯，甚至有停工風險。惟接近龍光集團的人士透露，項目一直都沒有停工，5月已經封頂，可以肯定龍光有錢保交樓。

廣東省城規院住房政策研究中心李宇嘉表示，去年以來，不少民營房企的項目停工、延期交付、爛尾，而企業對出現問題的項目處置進度緩慢，這是買家擔憂所購項目可能爛尾的主要原因。但有業內人士認為，業主應理性維護自己的權利，沒必要過度杯弓蛇影。多數房企已將保交付作為頭等工作，試圖通過如期交付來維護市場信心。

責任編輯：林佩怡

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