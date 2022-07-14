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美國求助中國限俄羅斯油價 商務部：解決問題應這樣

國情動向 16:19 2022/07/14

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美國求助中國 耶倫：和中方討論限制俄羅斯石油價格

美國制裁俄羅斯刺激國際能源價格高企，美國國內通脹亦持續升溫，威脅民主黨中期選舉選情。拜登政府早前提出讓俄羅斯石油繼續在國際市場流通，紓緩供應緊張，但要限制俄羅斯石油價格，打擊莫斯科收入，中國則是俄羅斯石油重要買家。美國財長耶倫最新表示，自己已向中國官員討論有關問題。中國商務部則指出，這個問題十分複雜。

《華爾街日報》報道，耶倫在日本東京接受採訪時透露，自己上周與中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴通話時，討論了為俄羅斯石油價格設置上限的可能。

耶倫稱，她和劉鶴會繼續研究這個想法。「他們（中方）聽取了我們的意見，並準備就此與我們進一步討論。」

中國商務部新聞發言人束玨婷周四（14日）回應報道，表示7月5日，劉鶴副總理應約與耶倫財長舉行視頻通話，在通話過程中美方介紹了對有關國家石油價格設置上限的想法。

束玨婷指出，中方認為這個問題十分複雜，解決問題的前提是，有關各方應努力勸和促談，推動烏克蘭危機局勢降溫，而不是升溫，這符合各方利益。

中國及印度都是俄羅斯石油大客，兩國都是耶倫遊說關鍵目標。美國正在試圖利用西方對石油運輸保險和融資的控制，影響中印以及其他國家購買俄羅斯石油的價格。

耶倫表示，自己更希望看到購買俄羅斯石油的國家制定自己的政策，以符合價格上限規定（幫助美國減少俄收入）但如果不是這樣，許多國家最終也「沒有選擇」，只能接受較低的價格。

「如果他們至少設置一個價格上限，事情就變得容易了。但即使他們不這樣做，這項制裁也會適用於他們要打交道的西方銀行和保險公司，因此他們會受到影響。但這並不會傷害他們，而是可以幫到他們。」

但美國構想也受到外界不少質疑。西方抵制俄羅斯能源以來，俄羅斯石油據報已以折扣大舉向中印等非西方國家出售，而能源供應出現緊張的卻是西方國家自身。

為俄油設限政策要行得通，美國需要歐盟27國一致同意設定某個「合適」定價，更須俄羅斯被迫同意接受，方能達到既讓俄油流通，又打擊俄羅斯收入的目的。

再者，限制俄油價亦會連累石油輸出國組織國家生計。美國智庫彼得森國際經濟研究所所長波森（Adam Posen）坦言，拜登政府構想將會失敗。

劉鶴7月5日應約和耶倫視頻通話。中方通稿指，雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題務實、坦誠交換了意見，交流富有建設性。雙方認為，當前世界經濟面臨嚴峻挑戰，加強中美宏觀政策溝通協調意義重大，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，有利於中美兩國和整個世界。中方表達了對美國取消對華加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。雙方同意繼續保持對話溝通。

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責任編輯：連兆鋒

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