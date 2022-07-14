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內地高溫持續30日影響逾9億人 多地破44℃ 點解咁熱話你知

社會熱點 14:45 2022/07/14

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內地高溫天氣持續，內媒引述國家氣候中心指，截至7月12日，高溫事件已持續30天，覆蓋國土面積達502.1萬平方公里，影響人口超過9億人。另外，全國共有71個國家氣象站的最高氣溫突破歷史極值，多地日最高溫錄得攝氏44度或以上。

為何今年這麼熱？有氣象專家指出，目前正在持續的拉尼娜事件，為6月以來南方高溫的發展提供重要背景條件。

據《澎湃新聞》報導，國家氣候中心指，6月13日以來，內地出現今年首次區域性高溫天氣過程，範圍廣、持續時間長、極端性強、影響大。

全國共有71個國家氣象站的最高氣溫突破歷史極值，其中河北靈壽（44.2℃）、槁城（44.1℃）、正定（44.0℃）和雲南鹽津（44.0℃）日最高氣溫達44℃以上。

平均高溫日數為1961年來最多

據國家氣候中心監測顯示，今年6月以來（截至7月12日）， 內地平均高溫日數5.3天，較常年同期偏多2.4天，為1961年以來歷史同期最多。

多地持續高溫 有「熱射病」患者器官衰竭死亡

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陝西南部、河南、河北南部、山東中部和西部、安徽、江蘇、浙江、湖北中部和北部、重慶、新疆中部和南部、內蒙古西部等地，6月以來高溫日數有10至20天。其中，河南漯河、永城等多地高溫日數都超過30天，新疆吐魯番和托克遜更達42天。

與常年同期相比，上述地區高溫日數普遍偏多5至10天，其中河南大部、湖北北部、陝西東南部、安徽中部和北部、山東南部、江蘇西北部等地偏多10天以上。

高溫熱浪頻發 氣候變暖是「元兇」

國家氣候中心稱，進入21世紀以來，北半球夏季高溫熱浪事件日漸頻繁，全球變暖是根本原因，大氣環流異常則是今年6月以來全球多地高溫熱浪頻發的直接原因。而國內目前正在持續的拉尼娜現象，為6月以來南方高溫的發生發展提供了重要的氣候背景條件，尤其7月中緯度暖高壓帶發展加強，導致出現大範圍高溫天氣。

據統計，多數拉尼娜現象次年夏季，西太平洋副熱帶高壓（簡稱副高）易偏北。6月下旬以來，副高北抬，特別是台風「暹芭」7月上旬北上後，副高加強西伸，伊朗高壓東伸，並與中緯度大陸高壓相結合，在中國上空形成穩定的暖高壓帶，進而造成大範圍高溫天氣。此外，副高攜帶的水汽導致中東部地區濕度較大，使得體感溫度更高。

江南華南地區未來14日繼續熱

受高溫天氣影響，6月13日以來，河北、山東、河南、陝西、甘肅、寧夏、新疆等7個省級電網，以及西北電網用電負荷均創歷史新高。因溫高雨少，浙江東部、河南西部、陝西南部、甘肅南部、四川北部等地土壤墑情偏差，部分地區旱情持續或發展。7月以來，浙江、江蘇、四川等地多人確診熱射病，已有死亡病例。

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根據中央氣象台預報，未來14天（7月13日至26日），內地江南華南等地高溫天氣將持續。四川盆地、江南、華南等地多高溫少雨天氣，日最高氣溫一般為35至38℃、局部39℃左右。上述地區下周將出現降雨過程，高溫天氣得以緩解。21日之後，南方地區高溫將再次發展，範圍擴大，福建、江西、浙江南部等地日最高氣溫可達39至41℃。

責任編輯：易燕丹

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