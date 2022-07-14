美對華競爭法案擬拆件讓芯片補貼通過 雷蒙多強調攸關國家安全

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），周三（13日）聯名致函國會兩黨領袖，呼籲國會月底前通過《兩黨創新法案》，強調這關乎國家安全，幫助抗衡來自中國的競爭。

據雷蒙多表示，國會議員似乎尋求將520億美元的芯片補貼部分，先從法案中剝離出來通過。

傳美升級對中國芯片圍堵 這樣施壓荷蘭日本 京批技術恐怖主義

【中美科技戰】美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？

美國之音報道，雷蒙多周三下午到國會山向全體參議員進行了一場非公開簡報會，說明技術和創新產業的全球競爭，並呼籲國會儘速通過法案，為美國半導體研發製造提供資金，以解決迫在眉睫的芯片短缺問題。

她稱，這對國家安全至關重要，美國必須要在這些技術領域，特別是半導體芯片方面處於領導地位，又指談話的時間已經結束，現在該是行動的時候了。又指必須要在8月休會前通過法案，而且是一項盡可能堅實和全面的法案，特別是專注在芯片投資上，否則芯片公司會到美國以外的地方去投資。

稱助抗戰略競爭對手中國

雷蒙多與奧斯汀的信中也稱，美國的經濟和國家安全取決於投資當今和未來技術的能力。美國在技術和創新方面的領導地位，一直支撐美國的經濟繁榮和軍事實力，但不能視為理所當然。但這是第一次面對中國這樣的戰略競爭對手，該法案將優先加強國內製造能力和供應鏈彈性，刺激國內半導體製造等，幫助對抗來自中國的競爭，同時也支持美國的競爭力。法案對於確保美國在 21 世紀的全球領導地位至關重要，必須迅速採取行動。

2021年6月通過的參議版法案，包括520億美元的芯片補貼，並授權動用另外2000億美元促進美國科技創新與中國競爭。2月通過的眾議院版本類似，但篇幅近3千頁，並有一些貿易建議。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周二（12日）表示，他認為有兩條路可走，一是眾議院通過參議院版法案，或將涉及芯片的部分剝離出來先通過。

雷蒙多指出，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）已排除可以通過參議院版法案。她認為國會明白完成芯片部分的真正緊迫性。

中國外交部曾表示，有關涉華法案渲染「中國威脅論」，鼓吹開展對華戰略競爭，充斥著冷戰零和思維，中方對此堅決反對，促美方維護包括半導體產業在內的全球產業鏈、供應鏈的穩定，而不是動不動拿中國說事，把中國當假想敵。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁