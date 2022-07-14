  • 33°C
香港時間 : 2022714日 (四) 15:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美對華競爭法案擬拆件讓芯片補貼通過 雷蒙多強調攸關國家安全

國情動向 13:46 2022/07/14

分享：

分享：

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），周三（13日）聯名致函國會兩黨領袖，呼籲國會月底前通過《兩黨創新法案》，強調這關乎國家安全，幫助抗衡來自中國的競爭。

據雷蒙多表示，國會議員似乎尋求將520億美元的芯片補貼部分，先從法案中剝離出來通過。

傳美升級對中國芯片圍堵 這樣施壓荷蘭日本 京批技術恐怖主義

【中美科技戰】美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？

美國之音報道，雷蒙多周三下午到國會山向全體參議員進行了一場非公開簡報會，說明技術和創新產業的全球競爭，並呼籲國會儘速通過法案，為美國半導體研發製造提供資金，以解決迫在眉睫的芯片短缺問題。

她稱，這對國家安全至關重要，美國必須要在這些技術領域，特別是半導體芯片方面處於領導地位，又指談話的時間已經結束，現在該是行動的時候了。又指必須要在8月休會前通過法案，而且是一項盡可能堅實和全面的法案，特別是專注在芯片投資上，否則芯片公司會到美國以外的地方去投資。

稱助抗戰略競爭對手中國

雷蒙多與奧斯汀的信中也稱，美國的經濟和國家安全取決於投資當今和未來技術的能力。美國在技術和創新方面的領導地位，一直支撐美國的經濟繁榮和軍事實力，但不能視為理所當然。但這是第一次面對中國這樣的戰略競爭對手，該法案將優先加強國內製造能力和供應鏈彈性，刺激國內半導體製造等，幫助對抗來自中國的競爭，同時也支持美國的競爭力。法案對於確保美國在 21 世紀的全球領導地位至關重要，必須迅速採取行動。

2021年6月通過的參議版法案，包括520億美元的芯片補貼，並授權動用另外2000億美元促進美國科技創新與中國競爭。2月通過的眾議院版本類似，但篇幅近3千頁，並有一些貿易建議。

美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周二（12日）表示，他認為有兩條路可走，一是眾議院通過參議院版法案，或將涉及芯片的部分剝離出來先通過。

雷蒙多指出，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）已排除可以通過參議院版法案。她認為國會明白完成芯片部分的真正緊迫性。

中國外交部曾表示，有關涉華法案渲染「中國威脅論」，鼓吹開展對華戰略競爭，充斥著冷戰零和思維，中方對此堅決反對，促美方維護包括半導體產業在內的全球產業鏈、供應鏈的穩定，而不是動不動拿中國說事，把中國當假想敵。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

傳美升級對中國芯片圍堵 這樣施壓荷蘭日本 京批技術恐怖主義（更新版）
2022/07/06
傳美升級對中國芯片圍堵 這樣施壓荷蘭日本 京批技術恐怖主義（更新版）
中國2025或成最大芯片國 Google前CEO與美國學者警告華府
2022/06/29
中國2025或成最大芯片國 Google前CEO與美國學者警告華府
【中美科技戰】美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？
2022/06/21
【中美科技戰】美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？

你可能感興趣

傳美升級對中國芯片圍堵 這樣施壓荷蘭日本 京批技術恐怖主義（更新版）
16:40 2022/07/06
傳美升級對中國芯片圍堵 這樣施壓荷蘭日本 京批技術恐怖主義（更新版）
中國2025或成最大芯片國 Google前CEO與美國學者警告華府
11:01 2022/06/29
中國2025或成最大芯片國 Google前CEO與美國學者警告華府
【中美科技戰】美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？
15:39 2022/06/21
【中美科技戰】美國制裁 反令中國芯片產業強勁增長？
科技戰 國防 經濟 晶片 補貼 美國 美國參議院 貿易 中國外交部 中國

下一篇文章

美國求助中國 耶倫：和中方討論限制俄羅斯石油價格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美將於太平洋地區增設使館 中方：應秉持開放包容（更新版）
美將於太平洋地區增設使館 中方：應秉持開放包容（更新版）
王毅提改善中澳關係4點要求 澳洲總理稱不會回應 但這樣談合作
王毅提改善中澳關係4點要求 澳洲總理稱不會回應 但這樣談合作
中越同意加強發展戰略對接 妥善處理海上敏感問題
中越同意加強發展戰略對接 妥善處理海上敏感問題
南海仲裁6周年 布林肯重申美菲共同防禦條約承諾 促中國遵國際法
南海仲裁6周年 布林肯重申美菲共同防禦條約承諾 促中國遵國際法
解放軍斥美艦闖西沙 美海軍：列根號航母打擊群在南海航行（更新版）
解放軍斥美艦闖西沙 美海軍：列根號航母打擊群在南海航行（更新版）
汪洋：只要台當局堅持一中原則 兩岸關係就能改善發展
汪洋：只要台當局堅持一中原則 兩岸關係就能改善發展
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款