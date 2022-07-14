內地爛尾樓斷供潮 多間銀行回應稱總體風險可控（更新版）

內地爛尾樓業主強制停貸風波發酵，內銀受壓。建設銀行、農業銀行等周四（14日）回應指出，涉及風險的業務規模較小，總體風險可控。

*17：19 新增中國銀行、交通銀行等回應

A股銀行股全日低迷，平安銀行（深：000001）收跌近4.3%；招商銀行（滬：600036）一度跌逾6%，收跌3.75%；興業銀行（滬：601166）跌逾3.2%。農行（滬：601288）跌近2%。建行（滬：601939）跌近1.6%。

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據建行表示，當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及本行規模較小，總體風險可控。該行將密切關注合作企業和樓盤情況，積極配合地方政府做好客戶服務工作，與客戶做好溝通，促進房地產市場平穩健康發展。

農行公告則指，針對近期個別房企風險暴露、住房開發項目延期交付，農行開展「保交樓」情況排查。

農行表示，截至2022年6月末，全行個人住房貸款餘額5.34萬億元。其中一手樓合作樓盤5.7萬個，一手樓按揭貸款餘額3.97萬億元。已初步認定存在「保交樓」風險的樓盤涉及逾期按揭貸款餘額6.6億元，佔全行按揭貸款餘額的0.012%，佔一手樓按揭貸款餘額的0.017%。目前涉及「保交樓」風險的業務規模較小，總體風險可控。

招商銀行：正在開會

另外，興業銀行在公告中表示，經排查，截至目前本公司涉及「停貸事件」樓盤相關按揭貸款餘額16億元（其中不良貸款餘額0.75億元），已出現停止還款的按揭金額3.84億元，主要集中在河南地區。得益於前期本公司對按揭貸款的差異化准入和管理要求，本公司已介入且有爛尾風險的按揭貸款總體規模較小，不會對經營構成重大影響。

中國銀行表示，該行個人住房貸款業務總體風險可控。

交通銀行回應稱，經初步排查，媒體報道中存在風險的樓盤所涉及的本公司逾期住房按揭貸款餘額0.998億元，佔本公司境內住房按揭貸款餘額0.0067%，規模和佔比較小，風險可控。

郵儲銀行表示，初步認定的停工項目涉及住房貸款逾期金額1.27億元，規模和佔比小，風險可控。

「第一財經」報道，致電招商銀行投資者熱線電話，對方均表示相關團隊正在開會，暫時無法轉接。

報道指出，民生銀行、寧波銀行稍早也作出回應。民生銀行稱，截至去年年底，民生銀行個人按揭貸款餘額5900多億，將嚴密關注市場動態並積極應對；寧波銀行表示，房地產按揭業務佔比較低，對公司影響不大。

責任編輯：林佩怡

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