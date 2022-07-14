內地入夏以來發電量創新高 發改委：能源供應總體平穩有序

內地今年入夏以來持續高溫，各地亦正加速復工達產，對電力等能源需求攀升。國家發改委表示，7月13日全國調度發電量、最高調度負荷均創下歷史新高。當局多措並舉全力做好迎峰度夏能源保供工作，入夏以來能源供應總體平穩有序，經濟社會發展用能需求得到有效滿足。

國家發改委今日（14日）舉行上半年經濟形勢媒體吹風會，發改委運行局局長李雲卿表示，受重點行業用電增長、氣溫升高等因素影響，入夏以來全國日發電量快速攀升。7月13日全國調度發電量達到278.54億千瓦時，最高調度負荷達到12.22億千瓦，均創歷史新高，用能需求明顯回升。

首5月產煤量按年增10.4%

當局持續提升資源保障能力，組織各產煤省區在確保安全清潔高效利用的前提下積極挖掘增產潛力，有效釋放先進產能。1至5月，全國煤炭產量18.1億噸，按年增長10.4%，6月份以來保持較高產量水平。

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同時，進一步提升發電能力。截至目前，全國發電裝機容量達到24.4億千瓦，煤電非計劃停運和出力受阻規模降至多年來最低水平，燃氣發電頂峰出力明顯增加。油氣增儲上產成效顯著，1-5月全國原油產量8569萬噸，按年增長4.1%；天然氣產量924億立方米，按年增長5.8%。

減少電煤消耗 水電發電量年增22.4%

發改委另統籌做好運力安排，運輸平穩有序，上半年國鐵電煤運輸6.9億噸，按年增長9.1%。目前，統調電廠存煤1.7億噸，按年增加近6000萬噸，可用26天。並加快推進可再生能源發展，優化電網調度，多發水電減少電煤消耗。1-5月，全國水電發電量按年增長22.4%，遠高於近12年7.6%的平均增速。

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該委大力推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點大型風電光伏基地建設，目前第一批項目已開工超過9500萬千瓦。同時加快推進能源儲備能力建設，目前地下儲氣庫已完成全年注氣計劃進度的60%。

李雲卿表示，入夏以來能源供應總體平穩有序，經濟社會發展用能需求得到有效滿足。下一步，發改委將會同煤電油氣運保障工作部際協調機制各成員單位，做好能源保供各項工作，確保迎峰度夏能源供應安全穩定。

責任編輯：易燕丹

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