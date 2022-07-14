【中國樓市】爛尾樓停貸潮愈演愈烈 一文看懂起因和後果

A股銀行板塊和房地產板塊持續低迷，造成這一現象的原因之一是，近日愈演愈烈的停貸潮。

停貸潮初期多集中在低綫城市 隨後延至深圳

內地近日網傳一封「強制停貸告知書」，指湖北武漢一個樓盤逾期交樓數月，業主維權無進展，據指數千戶未還清貸款的業主決定，如果在8月1日前未全面復工，將強制停還銀行月供。

之後，內媒曝出多地爛尾樓業主都發布聲明，要強制停止償還貸款，直至相關項目完全復工為止，涉及河南、山西、江西、湖南、湖北、廣西、陝西等多省。克而瑞研究中心數據顯示，截至7月13日，業主發布的強制停貸樓盤個數已達106個。

初期，停貸潮多集中在低綫城市，隨後範圍擴大至一綫城市，甚至是豪宅樓盤。

據內媒報道，網傳一篇《深圳市佳兆業樾伴山全體業主決定於2022年8月強制停貸告知書》，若該項目沒有在2022年7月20日全面復工，還未還清貸款的業主將停止還月供，直至全面復工。目前這份告知書的真實性尚未得到證實。報道引述一名業主表示，主要是這個項目很貴，業主還款壓力大。現在這樣的行情，好多人擔心不能按期交付，若不能按期交付，也就意味著不能按期拿到房產證。

爛尾樓原因之一：銀行違規放貸和預售資金監管上不作為

為何會有爛尾樓？中原地產研究院高級分析師張大偉表示，大部分銀行都在違規提前放貸和銀行在預售資金監管上不作為，是造成爛尾樓的原因之一。

《證券時報》報道指，樓盤面臨無力支付工程款的情況，絕大多數是房產公司旗下項目公司資金被轉走，房產公司以項目公司出資為整個樓盤風險負責，真出事後，往往無法覆蓋風險。

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報道表示，項目方挪用資金，是房企的慣用手段，房企有一個特色，做大的公司往往要高周轉，在拿地、建房、回款、還債這個循環中，回款是關鍵一環，讓整個循環持續轉動下去，但是因為是高槓桿，在房地產壓縮槓桿的大背景下，沒有新錢進來，房企資金鍊斷裂，導致多地出現爛尾樓。

強制停貸 對各方有何影響？

對業主來說，個人自行停貸會造成房子被銀行強制回收，以及影響個人徵信等後果。

北京金訴律師事務所主任王玉臣表示，未經法院判決停貸或沒有達成停貸協議，貿然停貸的購房人往往就成了違約方，徵信會受影響，還可能被訴到法院，甚或被法院強制執行。

對於金融機構來說，金融機構盡管有房產做抵押，但是沒有交付的房產，只能成為壞賬，當壞賬增加，還可能造成系統性金融風險。

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責任編輯：尹航

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