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北京超市現「荔枝刺客」千元一斤 銷售員：上架2天已賣空

社會熱點 15:54 2022/07/14

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近日，北京一家高端商場上架了1049元（人民幣，下同）一斤的荔枝，被網民們稱為「荔枝刺客」。超市售貨員表示，該荔枝上架兩天已賣空，正待補貨。

據極目新聞報道，此前有網民發文稱，自己在超市購買了一盒名為「增城掛綠」品牌的荔枝，付款時才發現，這一小盒荔枝居然要969.28元。待仔細一看，這個品種的荔枝每斤單價高達1049元。網友調侃稱，「躲過了雪糕『刺客』，沒躲過荔枝『刺客』」。

報道指，北京朝陽區的SKP商場超市有五六個品種的荔枝，單價從59.9元一斤到699元一斤不等。價格最高的冰荔一盒大約有17顆，每盒價格在700元足左右，今日（14日）並未看到「天價荔枝」增城掛綠。

水果區銷售員表示：「賣完了，今天沒有。」銷售員說，增城掛綠品種的荔枝此前只上架了兩天，受到不少顧客的喜愛，目前已經斷貨了。銷售員介紹，增城掛綠這款荔枝產自廣東，都是採摘後空運到北京，能保證新鮮度。另外，這種荔枝口感Q彈，甜度也比其他荔枝高，因此價格也更貴一些。

報道引述銷售員指，該荔枝一盒1000元出頭，少的可能900多元。一盒荔枝有15至20顆，平均下來一顆價格在60元左右。

據時代周報報道，2002年，廣州增城的一顆掛綠荔枝拍出了55.5萬元的高價，成為當時全球最昂貴的水果，入選金氏世界紀錄（Guinness World Records）大全。

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責任編輯：袁瑋婧

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