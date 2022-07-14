報告：中國住房總需求已進入下降期 開發銷售不再非理性繁榮

貝殼研究院近日發布《2021-2035年我國住房需求預測報告》，指中國住房總需求已進入下降期，剛性住房需求佔比持續下降，到2035年降至11%。

不過，報告指出，未來15年，中國住房需求仍有超過200億平方米的巨量規模，新房市場仍然佔據主導地位，房地產開發仍有市場空間，行業開發銷售不會出現斷崖式下降，但也不會再現非理性繁榮。

報告以「人口支持比（15-64歲勞動力人口與15歲以下及64歲以上人口之和的比值）」，測算住房需求，人口支持比越高，住房需求越旺盛，相反需求則下降。而中國人口支持比已在2010年達峰，此後持續下降，這決定了當前我國住房總需求已進入下降期。

測算發現，2021-2035年中國將有201-247億平方米的新增住房需求，年均14.8億平米，相較「十三五」期間住房市場年均18.9億平米的交易規模，住房總需求逐步下台階，到2035年，住房總需求降至13.3億平米，15年間年均降速2.5%。

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改善性住房需求提高

研究發現，未來新增住房需求包括三類：一是人口從農村向城鎮異地轉移帶來的剛性住房需求，預計2021至2035年新增剛需約39億平米，佔總需求的18%；剛性住房需求佔比持續下降，2035年剛性住房需求佔比降至11%。

二是城鎮居民住房面積增加帶來的改善性住房需求，料2021-2035年新增改善性需求佔總需求的54%，佔比保持提高。三是城鎮老舊房屋拆除重建帶來的拆遷需求，料佔總需求的28%。

至於住房市場總交易額，報告預計到到2035年達29.2萬億，15年間年均增速保持約1.8%。

報告總結，未來15年，中國住房需求仍有超過200億平方米的巨量規模，住宅市場交易金額將保持高位區間。新房市場仍然佔據主導地位，房地產開發仍有市場空間，行業開發銷售不會出現斷崖式下降，但也不會再現非理性繁榮。

住房總需求拾級而下，行業發展模式必然轉型。居住改善大時代下，消費者對住房的核心需求除了住房物理空間的變動和增長外，更加關注居住品質。居住服務業將迎來快速發展的浪潮。

責任編輯：林佩怡

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