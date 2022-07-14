彭博：中央緊急約見多間銀行討論停貸問題

彭博社報道，隨著國內爛尾樓停貸風波蔓延，中國監管部門連日召開緊急會議並約見多間銀行代表，討論地方樓盤項目停工及按揭貸款斷供等風險。

報道引述多名知情人士指，國家住建部、金融監管部門分別在12日和13日與部分開會討論上述問題，以防止更多業主可能採取類似停止還貸的行為。會上並未得出明確的解決方案，有關部門已要求地方政府和銀行盡快出具項目風險影響報告，一些銀行正計畫收緊對高風險城市的住房抵押按揭貸款的要求。

報道又指，如果銀行提高住房按揭貸款的門檻，這意味著買家要承受更高的成本、更長的貸款審批時間，對本已疲弱的樓市無疑雪上加霜。一直以來，中國銀行體系高達46萬億元人民幣的存量按揭貸款被視為最安全的資產，人行4月曾表示，該部分貸款的不良率長期維持在0.3%，遠低於銀行業不良貸款率水平。

「我們特別關注購房者停供引發的金融方面的影響，」野村經濟學家陸挺在周三的報告中稱，「在衝擊了離岸高收益美元債市場之後，中國房地產市場的低迷可能最終會對在岸金融機構產生不利影響」。澳新銀行經濟學家Betty Wang指，居民收入狀況和社會穩定被視為中國政府最高層的首要任務，預計監管當局會迅速採取行動，避免金融風險傳導，解決方案可能包括要求銀行支持未完工的項目，讓地方政府參與監督，以及給予更長的按揭貸款支付寬限期等。

住建部未回覆彭博社尋求置評的傳真。

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責任編輯：陳建錫