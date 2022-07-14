中澳緊張緩和？傳中國考慮解除澳洲煤炭進口禁令

中澳緊張關係緩和？彭博報道，因擔心西方對俄羅斯制裁加劇進口煤炭緊張局面，中國考慮解除對澳洲煤炭進口禁令。

中國外交部發言人汪文斌周四（14日）表示，相關問題要向主管部門了解，重申中方對於同澳洲等國務實合作的立場一貫明確，冀澳方抓住契機付諸實際行動，改善中澳關係。

夏季高峰 憂西方對俄制裁礙中國煤炭供應

彭博引述知情人士報道，中國官方正在對相關事宜調研，其中包括取消目前非公開的對澳煤進口禁令的選項。除了中澳外交關係有轉暖跡象，中國上述想法還源自對自身煤炭保供的考慮。尤其中共二十大將召開，中方不希望再次出現去年多地拉閘限電的局面。

據知情人士稱，中國認為西方對俄煤炭禁令，或促使更多國家轉向印尼等別的煤炭出口國，從而加劇中國從這些國家進口煤炭的競爭。中國今夏或之後的用電高峰，或有煤炭供應缺口風險。

知情人士表示，相關調研結果將呈交中國領導層，最終決定也將由中國最高層做出。部分知情人士稱，一些企業正在為恢復進口澳煤準備。自中澳關係惡化，中國2020年開始非公開禁止進口澳洲煤炭。

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京：一貫立場 開展務實合作

在中國外交部例行記者會上，汪文斌回應有關提供時指，建議向主管部門了解。他重申，中方對同包括澳洲在內的各國開展務實合作的立場是一貫明確的。

他又表示，希望澳方抓住兩國關係出現機遇的契機，付諸實際行動，重塑對華正確認知，同中方相向而行，為改善中澳關係，減少負資產，積累正能量，為中澳經貿關係健康穩定發展創造有利條件。

澳洲總理喊話：中國需取消貿易制裁 以改善中澳關係

澳洲曾表示要改善中澳關係，中方應取消「貿易禁令」。中國商務部發言人束珏婷表示，中澳關係健康穩定發展，符合兩國人民根本利益和共同願望，也有助亞太地區和平、穩定、繁榮。希望澳方能夠總結過去，面向未來，秉持相互尊重、互利共贏的原則，採取切實行動，同中方相向而行，為雙邊經貿關係健康穩定發展創造有利條件。

她又強調，關於澳方表述的有關貿易救濟案件，中方一貫以符合世貿組織規則的方式開展貿易救濟工作，相關措施符合中國法律法規和國際通行做法。

責任編輯：林佩怡

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