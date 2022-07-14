  • 31°C
香港時間 : 2022714日 (四) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

這款菜刀不能拍蒜頭、拍青瓜引熱議 內地品牌張小泉回應

社會熱點 18:47 2022/07/14

分享：

分享：

內地知名菜刀品牌張小泉，近日因客服稱菜刀不能拍蒜頭而成為網絡熱話。事源廣州市民王女士用張小泉菜刀拍蒜，菜刀居然斷了，客服回應稱菜刀不能拍蒜，引起議論。張小泉方面解釋，硬度越高的刀具相對而言比較脆，磕碰或者重力拍打就容易斷裂，不建議橫拍。

據內地傳媒報道，廣州市民王女士日前用張小泉菜刀拍蒜，菜刀就斷了。她向客服投訴說「沒見過這麼脆弱的刀，刀還能拍蒜嗎？」詎料客服直接回應稱「不能」。

高硬度刀具不建議橫拍

內媒之後聯繫張小泉自營店的客服，工作人員表示，其刀具都不建議橫拍食物，力度掌握不好的話容易斷柄。如要拍蒜，建議用刀面輕壓大蒜。

張小泉天貓官方旗艦店客服也表示，不建議用其菜刀去橫拍大蒜、黃瓜，指硬度越高的刀具開刃之後的保持度越好，鋒利度越高切東西也會更順手，但這種刀具相對較脆，磕碰或重力拍打就容易斷裂，同樣建議用手掌輕壓刀面來達到拍蒜的效果。

至於什麼刀具可以拍蒜？張小泉證券事務部工作人員表示，從公司的理解，刀具主要是切割食材，不正常操作都不會斷裂。一般而言刀具日常拍蒜是沒有問題，但有一定安全隱患，「還是倡導專刀專用，不太建議用刀拍蒜。」另外，工作人員又澄清，涉事菜刀並非新買，而是2020年9月購買，雖已超3個月售後期限，但為向消費者表達歉意，已安排無條件退款。

張小泉去年9月在深交所創業板掛牌上市。其官網稱，張小泉品牌始創於明崇禎元年（公元1628年），至今已有近400年歷史。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

北京超市現「荔枝刺客」千元一斤 銷售員：上架2天已賣空
今日
北京超市現「荔枝刺客」千元一斤 銷售員：上架2天已賣空
傳深圳一公司每個座位設鏡頭 網民嘲返工似坐監
2022/07/13
傳深圳一公司每個座位設鏡頭 網民嘲返工似坐監
微博將整治用諧音字等傳播不良信息 籲規範使用漢字
2022/07/13
微博將整治用諧音字等傳播不良信息 籲規範使用漢字
多地持續高溫 有「熱射病」患者器官衰竭死亡
2022/07/13
多地持續高溫 有「熱射病」患者器官衰竭死亡

你可能感興趣

北京超市現「荔枝刺客」千元一斤 銷售員：上架2天已賣空
今日 15:54
北京超市現「荔枝刺客」千元一斤 銷售員：上架2天已賣空
傳深圳一公司每個座位設鏡頭 網民嘲返工似坐監
15:37 2022/07/13
傳深圳一公司每個座位設鏡頭 網民嘲返工似坐監
微博將整治用諧音字等傳播不良信息 籲規範使用漢字
14:17 2022/07/13
微博將整治用諧音字等傳播不良信息 籲規範使用漢字
網絡熱話

下一篇文章

內地入夏以來發電量創新高 發改委：能源供應總體平穩有序
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

網傳上海疫情反彈取消全部航班 機場集團澄清：假消息
網傳上海疫情反彈取消全部航班 機場集團澄清：假消息
西安300業主搬入爛尾8年屋苑 無水無電下這樣生活（多圖，有片）
西安300業主搬入爛尾8年屋苑 無水無電下這樣生活（多圖，有片）
北京超市現「荔枝刺客」千元一斤 銷售員：上架2天已賣空
北京超市現「荔枝刺客」千元一斤 銷售員：上架2天已賣空
今年最大「超級月亮」今晚登場 滿月地平高度14年來最低
今年最大「超級月亮」今晚登場 滿月地平高度14年來最低
內地高溫持續30日影響逾9億人 多地破44℃ 點解咁熱話你知
內地高溫持續30日影響逾9億人 多地破44℃ 點解咁熱話你知
內地7市報告Omicron BA.5變異株 多地調整常態化核酸檢測
內地7市報告Omicron BA.5變異株 多地調整常態化核酸檢測
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款