這款菜刀不能拍蒜頭、拍青瓜引熱議 內地品牌張小泉回應

內地知名菜刀品牌張小泉，近日因客服稱菜刀不能拍蒜頭而成為網絡熱話。事源廣州市民王女士用張小泉菜刀拍蒜，菜刀居然斷了，客服回應稱菜刀不能拍蒜，引起議論。張小泉方面解釋，硬度越高的刀具相對而言比較脆，磕碰或者重力拍打就容易斷裂，不建議橫拍。

據內地傳媒報道，廣州市民王女士日前用張小泉菜刀拍蒜，菜刀就斷了。她向客服投訴說「沒見過這麼脆弱的刀，刀還能拍蒜嗎？」詎料客服直接回應稱「不能」。

高硬度刀具不建議橫拍

內媒之後聯繫張小泉自營店的客服，工作人員表示，其刀具都不建議橫拍食物，力度掌握不好的話容易斷柄。如要拍蒜，建議用刀面輕壓大蒜。

張小泉天貓官方旗艦店客服也表示，不建議用其菜刀去橫拍大蒜、黃瓜，指硬度越高的刀具開刃之後的保持度越好，鋒利度越高切東西也會更順手，但這種刀具相對較脆，磕碰或重力拍打就容易斷裂，同樣建議用手掌輕壓刀面來達到拍蒜的效果。

至於什麼刀具可以拍蒜？張小泉證券事務部工作人員表示，從公司的理解，刀具主要是切割食材，不正常操作都不會斷裂。一般而言刀具日常拍蒜是沒有問題，但有一定安全隱患，「還是倡導專刀專用，不太建議用刀拍蒜。」另外，工作人員又澄清，涉事菜刀並非新買，而是2020年9月購買，雖已超3個月售後期限，但為向消費者表達歉意，已安排無條件退款。

張小泉去年9月在深交所創業板掛牌上市。其官網稱，張小泉品牌始創於明崇禎元年（公元1628年），至今已有近400年歷史。

責任編輯：林佩怡

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