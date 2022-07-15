內地增逾400宗本土感染 廣西現BA.2.3病毒株 新增感染全為無症狀

內地周四（14日）新增64宗確診及368宗無症狀感染，總數432宗，較上日大幅回升。其中，廣西錄得最多感染個案，為165宗，均為無症狀感染。甘肅新增71宗感染；廣東新增56宗感染，珠海香洲區今起實行三天管控。

珠海香洲區今起實行三天管控

內地新增感染個案涉甘肅、廣東、海南、上海、江西、內蒙古、河南、廣西、江蘇、山東、福建等11省。廣西錄得當日最多感染個案，為為165宗，均為無症狀感染，主要集中在北海市。昨日的北海疫情防控新聞發布會上通報，7.12疫情首報病例基因組屬於Omicron BA.2.3，未發現與廣西本土和輸入病例同源性高的基因組序列，亦未發現與國內其他省份病例同源性高的基因組序列。據介紹，BA.2.3隸屬於Omicron BA.2亞變體範疇，具有傳染性強、潛伏期短、隱匿性強的特點，大多數表現為無症狀。

甘肅疫情繼續延燒，當地新增30宗確診及41宗無症狀感染。蘭州副市長昨日介紹，本次疫情為傳染性極強的Omicron變異毒株，已發生社區傳播，疫情處於上升期。

廣東新增17宗確診及39宗無症狀感染，分布在深圳、珠海、中山、茂名、廣州、佛山、清遠。珠海新增9宗確診及29宗無症狀感染，香洲區今日早上6時起實行三天管控，進入公共場所須持24小時核酸證明；全區範圍內美容美發、按摩水療、體育館校外培訓機構等密閉場所暫停營業。同時，全區禁堂食；倡導居家辦公，非必要不出行。

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另外，安徽省無新增個案，宿州市泗縣日前宣布實現社會面清零。今日，無通報新增感染的蚌埠市懷遠縣宣布，7月15日零時起，所有小區，村（社區）實施封閉管理，按照「不漏一戶，不漏一人」的原則，對所有人員實施抗原檢測和核酸篩查，封閉管理期間，所有人員足不出戶。懷遠縣疾控中心13日發布，有外省返回懷遠的人員核酸陽性。

責任編輯：尹航

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