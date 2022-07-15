內地二季度GDP按年增0.4%遜預期 經濟持續恢復基礎不穩固

內地二季度GDP按年增0.4%，遠遜於預期的1%；按季度降2.6%。上半年，GDP按年增長2.5%。國家統計局表示，二季度實現經濟正增長，穩住了經濟大盤，成績來之不易。但市場主體經營仍比較困難，經濟持續恢復基礎不穩固。

上半年GDP按年增2.5% 前值4.8%

國家統計局今日公布，初步核算，上半年國內生產總值562,642億元，按不變價格計算，按年增長2.5%。

分產業看，第一產業增加值29,137億元，按年增長5.0%；第二產業增加值228,636億元，增長3.2%；第三產業增加值304,868億元，增長1.8%。

二季度GDP實現正增長，國內生產總值292,464億元，按年增長0.4%。

分產業看，第一產業增加值18,183億元，按年增長4.4%；第二產業增加值122,450億元，增長0.9%；第三產業增加值151,831億元，下降0.4%。

經濟呈企穩回升態勢 但經濟持續恢復基礎不穩固

國家統計局指出，總的來看，一系列扎實穩住經濟政策成效明顯，中國經濟克服超預期因素不利影響，呈現企穩回升態勢，尤其是二季度實現經濟正增長，穩住了經濟大盤，成績來之不易。

但也要看到，世界經濟滯脹風險上升，主要經濟體政策趨向收緊，外部不穩定不確定因素明顯增加，國內疫情影響還沒有完全消除，需求收縮與供給衝擊交織，結構性矛盾和周期性問題疊加，市場主體經營仍比較困難，經濟持續恢復基礎不穩固。

下階段，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，抓住經濟恢復關鍵期，狠抓穩經濟一攬子政策落地見效，繼續做好「六穩」「六保」工作，持續增效力激活力添動力，不斷鞏固經濟穩定恢復的基礎，確保經濟運行在合理區間。

責任編輯：尹航

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