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【中國經濟】6月消費遠勝預期工業回暖 上半年固投增長持穩

經濟脈搏 10:22 2022/07/15

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中國6月經濟數據出爐，國家統計局公布，6月社會消費品零售總額按年增長3.1%，遠好過預期的增長0.3%；6月規模以上工業增加值增長3.9%，比上月加快，但略不及預期。上半年全國固定資產投資按年增長6.1%，略好過預期。

最新中國經濟數據：

  • 第二季GDP按年增長0.4%，預期1%，前值4.8%
  • 上半年GDP按年增長2.5%
  • 6月社會消費品零售總額按年增長3.1%，預期0.3%，前值-6.7%
  • 6月規模以上工業增加值按年增長3.9%，預期4%，前值0.7%
  • 1至6月城鎮固定資產投資按年增長6.1%，預期6%，前值6.2%
  • 1至6月全國房地產開發投資按年下降5.4%，預期-4.1%，前值-4%
  • 6月全國城鎮調查失業率5.5%，預期5.7%，前值5.9%

房地產低迷 上半年住宅銷售額降逾3成

房地產方面，全國房地產開發投資降幅擴大，1至6月按年下降5.4%，前5月為下降4%。上半年，房地產開發企業房屋施工面積按年下降2.8%；商品房銷售面積下降22.2%，其中住宅下降26.6%；商品房銷售額下降28.9%，其中住宅下降31.8%。

內地二季度GDP按年增0.4%遜預期 經濟持續恢復基礎不穩固

內地70大中城市6月樓價按年延續跌勢 按月趨穩

國家統計局表示，今年以來，國際環境更趨複雜嚴峻，國內疫情多發散發，不利影響明顯加大，經濟發展極不尋常，超預期突發因素帶來嚴重衝擊，二季度經濟下行壓力明顯增大。面對異常複雜困難局面，各地區各部門深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀政策調節力度，有效實施穩經濟一攬子政策措施，疫情反彈得到有效控制，國民經濟企穩回升。

不過，世界經濟滯脹風險上升，主要經濟體政策趨向收緊，外部不穩定不確定因素明顯增加，國內疫情影響還沒有完全消除，需求收縮與供給衝擊交織，結構性矛盾和周期性問題疊加，市場主體經營仍比較困難，經濟持續恢復基礎不穩固。下階段要抓住經濟恢復關鍵期，狠抓穩經濟一攬子政策落地見效，繼續做好「六穩」「六保」工作，持續增效力激活力添動力，不斷鞏固經濟穩定恢復的基礎，確保經濟運行在合理區間。

責任編輯：林佩怡

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