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內地6月整體就業情況好轉 青年失業率直逼兩成

經濟脈搏 10:32 2022/07/15

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內地6月全國城鎮調查失業率為5.5%，按月回落0.4%，好過預期；青年（16至24歲）失業率繼續飆升至19.3%。上半年居民人均可支配收入按年增3.0%。

國家統計局公布，上半年，全國城鎮新增就業654萬人，全國城鎮調查失業率平均為5.7%，其中二季度平均為5.8%。4月份，全國城鎮調查失業率為6.1%；5、6月份連續回落，分別為5.9%、5.5%。6月份，本地戶籍人口調查失業率為5.3%；外來戶籍人口調查失業率為5.8%，其中外來農業戶籍人口調查失業率為5.3%。16至24歲、25至59歲人口調查失業率分別為19.3%、4.5%。31個大城市城鎮調查失業率為5.8%，較上個月下跌1.1個百分點。

上半年，全國居民人均可支配收入18,463元（人民幣，下同），按年名義增長4.7%，扣除價格因素實際增長3.0%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入25,003元，名義增長3.6%，實際增長1.9%；農村居民人均可支配收入9,787元，名義增長5.8%，實際增長4.2%。

從收入來源看，全國居民人均工資性收入、經營淨收入、財產淨收入、轉移淨收入分別名義增長4.7%、3.2%、5.2%、5.6%。城鄉居民人均收入比值為2.55，比上年同期縮小0.06。全國居民人均可支配收入中位數15,560元，名義增長4.5%。

內地二季度GDP按年增0.4%遜預期 經濟持續恢復基礎不穩固

【中國經濟】6月消費遠勝預期工業回暖 上半年固投增長持穩

內地70大中城市6月樓價按年延續跌勢 按月趨穩

責任編輯：陳建錫

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國家統計局 失業率 就業 失業 人口

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