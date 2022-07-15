疫情封控衝擊 上海第二季GDP按年跌13.7%

受新冠肺炎疫情及封控措施等影響，上海經濟受到嚴重衝擊，第二季GDP按年跌13.7%，拖累上半年GDP跌5.7%。上海首季GDP為增長3.1%。

國家統計局公布，今年第二季地區生產總值，上海領跌，按年跌13.7%；吉林、北京、海南、江蘇亦錄得負增長，分別按年跌4.5%、2.9%、2.5%及1.1%。浙江、青海次季GDP均按年增長0.1%，亦低過全國增長0.4%的水平。

上半年計，吉林及上海GDP，分別按年跌6%和5.7%。低過全國GDP增長2.5%水平的，還有天津（0.4%）、北京（0.7％）、遼寧（1.5%）、江蘇（1.6%）、海南（1.6%）、廣東（2%）；浙江、青海與全國水平持平。寧夏以第二季及上半年GDP增長5.3%領跑。

上海失業率冠全國

另外，上海6月城鎮調查失業率達7%，第二季平均為12.5%，上半年平均為8.9%，均高於全國的5.5%、5.8%及5.7%的水平。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示， 部分地區受疫情衝擊較大， 生產生活正常秩序受到一定影響，部分地區經濟出現下滑，失業率水平短期升高。 二季度，上海、吉林地區生產總值按年下降13.7%和4.5%，上海、吉林城鎮調查失業率為12.5%和7.6%，明顯高於全國水平。

國家統計局：受疫情衝擊較大地區 經濟恢復穩步加快

但是從月度來看，隨著疫情防控總體向好，企業復工復產加快，6月主要經濟指標明顯改善。當月 上海、吉林規模以上工業增加值按年增長13.9%和6.3%，上個月分別為下降30.9%和4.9%。 從消費看，吉林限額以上單位消費品零售額6月份增長5.5%，上個月為下降1.5%。從就業來看，上海、吉林城鎮調查失業率分別比上月下降9.7和0.8個百分點，說明這些受疫情衝擊較大地區經濟恢復在穩步加快。

他指出，總的來看，中國多數地區經濟總體穩定，中西部增長快於東部，區域協調發展的趨勢沒有改變，部分地區受疫情影響遇到暫時困難，但在各項穩定經濟政策措施作用下，經濟運行加快恢復。當然也要看到，中國經濟發展不平衡的問題仍比較突出，地區之間發展差距較大，下階段要繼續深入實施區域重大戰略和區域協調發展戰略，縮小地區差距，促進經濟協調可持續發展。

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責任編輯：林佩怡

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