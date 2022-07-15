武漢市場水魚檢出霍亂弧菌 當局指與早前學生病例無關

湖北武漢昨（14日）通報，在白沙洲市場水產品中檢出4份水魚樣本霍亂弧菌陽性（O139群）。本次檢出的霍亂弧菌未引發人的感染。經省疾控中心實驗室檢測，與近日報告的武漢大學學生病例無關聯。

據湖北省武漢市洪山區疾病預防控制中心通報，近期，按照省市衛生健康部門要求，洪山區全面開展夏季腸道傳染病日常監測工作。7月13日，在白沙洲市場水產品中檢出4份甲魚樣本霍亂弧菌陽性（O139群）。本次檢出的霍亂弧菌未引發人的感染。

通報指出，經省疾控中心實驗室檢測，與近日報告的武漢大學學生病例無關聯。

據悉，武漢白沙洲市場是國家農業部和國家商務部重點支持的產品大市場，現已形成蔬菜、水產、海鮮、糧油、果品、干調等交易區域。

稍早前，武漢大學1名學生確診霍亂，血清學凝集試驗為O139陽性。患者經過有效診治，病情已得到控制，症狀已消失。

傳武漢大學宿舍疑現霍亂病例 全棟學生肛拭子檢測 官方通報

霍亂是由霍亂弧菌引起的一種急性腸道傳染病，以發病急、傳播快、波及範圍廣為特征，是《國際衛生檢疫條例》規定的國際檢疫傳染病之一，也是《中華人民共和國傳染病防治法》規定的甲類傳染病之一。感染者主要表現為腹瀉、嘔吐、排「米泔樣便」，嚴重休克者可並發急性腎功能衰竭。發病高峰期為夏季，潛伏期多為5天。

霍亂弧菌是引發霍亂的「幕後黑手」，對干燥、日光、熱、酸及一般消毒劑均敏感，能引起流行的有O1型和O139型，都可以分泌霍亂腸毒素，引發各種人體症狀。

責任編輯：尹航

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