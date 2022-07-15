  • 31°C
香港時間 : 2022715日 (五) 12:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

習近平到新疆烏魯木齊考察調研 指新疆不再是邊遠地帶（多圖）

國情動向 11:52 2022/07/15

分享：

分享：

國家主席習近平近日到新疆烏魯木齊市考察調研，他提到，隨著共建「一帶一路」深入推進，新疆不再是邊遠地帶，而是一個核心區、一個樞紐地帶；又到新疆生產建設兵團八師石河子市，強調兵團的戰略地位不可替代，繼續把兵團建設得更強大更繁榮。

新華社報道，習近平周二（12日）下午至周三（13日）上午，在在新疆烏魯木齊市考察了新疆大學、烏魯木齊國際陸港區、天山區固原巷社區、新疆維吾爾自治區博物館，了解新疆加強人才培養、統籌疫情防控和經濟社會發展、紮實推進民族團結進步、鑄牢中華民族共同體意識等情況。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

習近平到烏魯木齊國際陸港區，通過實時畫面察看中歐班列（烏魯木齊）集結中心各功能區和阿拉山口口岸、霍爾果斯口岸現場作業情況，並與工作人員等交流。他說，共建「一帶一路」倡議提出這些年來，碩果累累。隨著共建「一帶一路」深入推進，新疆不再是邊遠地帶，而是一個核心區、一個樞紐地帶，你們做的是具有歷史意義的事情，已經取得很好的成績，再接再厲，前途光明。

重視社區工作 要接地氣

他又在天山區固原巷社區，走進黨群服務中心，並到居民家中看望。他表示，很重視社區工作，看到社區欣欣向榮，發自內心感到高興。他指出，社區很重要，上面千條線，底下一根針，很多工作都要靠社區去完成。要把工作沉到基層，一定要接地氣，了解老百姓的所思所想所盼，根據大家的需求來做工作。要把社區基層黨組織建好，真正發揮戰鬥堡壘作用，把社區各方面服務工作搞好，使各族群眾生活越來越幸福。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

當日上午，習近平亦到新疆維吾爾自治區博物館，觀看柯爾克孜族英雄史詩《瑪納斯》說唱展示，並指出，中華文明博大精深、源遠流長，由各民族優秀傳統文化百川匯流而成。要做好保護、傳承、整理工作，使之發揚光大。

把兵團建設得更強大更繁榮

另外，周三下午，習近平到新疆生產建設兵團八師石河子市，參觀新疆兵團軍墾博物館，考察一四三團。習近平對兵團幹部職工說，看到兵團改革發展得這麼好，內心十分高興，強調兵團的戰略地位不可替代。希望大家發揚兵團精神，繼續努力、深化改革、腳踏實地、再接再厲，把兵團建設得更強大更繁榮。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

習近平武漢考察談防疫：寧可暫影響一點經濟 「躺平」後果不堪設想
2022/06/29
習近平武漢考察談防疫：寧可暫影響一點經濟 「躺平」後果不堪設想
中共二十大接逾800萬條網民建言 習近平︰認真研究傾聽民聲
2022/06/26
中共二十大接逾800萬條網民建言 習近平︰認真研究傾聽民聲

你可能感興趣

習近平武漢考察談防疫：寧可暫影響一點經濟 「躺平」後果不堪設想
14:59 2022/06/29
習近平武漢考察談防疫：寧可暫影響一點經濟 「躺平」後果不堪設想
中共二十大接逾800萬條網民建言 習近平︰認真研究傾聽民聲
20:19 2022/06/26
中共二十大接逾800萬條網民建言 習近平︰認真研究傾聽民聲
政治 一帶一路 習近平 烏魯木齊 新疆維吾爾自治區 中國

上一篇文章

王毅批美抹黑中俄正常交往 不應只從大國競爭看待中美關係

下一篇文章

美國求助中國限俄羅斯油價 商務部：解決問題應這樣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

解放軍斥美艦闖西沙 美海軍：列根號航母打擊群在南海航行（更新版）
解放軍斥美艦闖西沙 美海軍：列根號航母打擊群在南海航行（更新版）
美國求助中國限俄羅斯油價 商務部：解決問題應這樣
美國求助中國限俄羅斯油價 商務部：解決問題應這樣
美對華競爭法案擬拆件讓芯片補貼通過 雷蒙多強調攸關國家安全
美對華競爭法案擬拆件讓芯片補貼通過 雷蒙多強調攸關國家安全
中越同意加強發展戰略對接 妥善處理海上敏感問題
中越同意加強發展戰略對接 妥善處理海上敏感問題
新西蘭向拜登說不？阿德恩談中俄美：不是民主對獨裁非黑即白
新西蘭向拜登說不？阿德恩談中俄美：不是民主對獨裁非黑即白
王毅提改善中澳關係4點要求 澳洲總理稱不會回應 但這樣談合作
王毅提改善中澳關係4點要求 澳洲總理稱不會回應 但這樣談合作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款