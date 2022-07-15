習近平到新疆烏魯木齊考察調研 指新疆不再是邊遠地帶（多圖）

國家主席習近平近日到新疆烏魯木齊市考察調研，他提到，隨著共建「一帶一路」深入推進，新疆不再是邊遠地帶，而是一個核心區、一個樞紐地帶；又到新疆生產建設兵團八師石河子市，強調兵團的戰略地位不可替代，繼續把兵團建設得更強大更繁榮。

新華社報道，習近平周二（12日）下午至周三（13日）上午，在在新疆烏魯木齊市考察了新疆大學、烏魯木齊國際陸港區、天山區固原巷社區、新疆維吾爾自治區博物館，了解新疆加強人才培養、統籌疫情防控和經濟社會發展、紮實推進民族團結進步、鑄牢中華民族共同體意識等情況。

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習近平到烏魯木齊國際陸港區，通過實時畫面察看中歐班列（烏魯木齊）集結中心各功能區和阿拉山口口岸、霍爾果斯口岸現場作業情況，並與工作人員等交流。他說，共建「一帶一路」倡議提出這些年來，碩果累累。隨著共建「一帶一路」深入推進，新疆不再是邊遠地帶，而是一個核心區、一個樞紐地帶，你們做的是具有歷史意義的事情，已經取得很好的成績，再接再厲，前途光明。

重視社區工作 要接地氣

他又在天山區固原巷社區，走進黨群服務中心，並到居民家中看望。他表示，很重視社區工作，看到社區欣欣向榮，發自內心感到高興。他指出，社區很重要，上面千條線，底下一根針，很多工作都要靠社區去完成。要把工作沉到基層，一定要接地氣，了解老百姓的所思所想所盼，根據大家的需求來做工作。要把社區基層黨組織建好，真正發揮戰鬥堡壘作用，把社區各方面服務工作搞好，使各族群眾生活越來越幸福。

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當日上午，習近平亦到新疆維吾爾自治區博物館，觀看柯爾克孜族英雄史詩《瑪納斯》說唱展示，並指出，中華文明博大精深、源遠流長，由各民族優秀傳統文化百川匯流而成。要做好保護、傳承、整理工作，使之發揚光大。

把兵團建設得更強大更繁榮

另外，周三下午，習近平到新疆生產建設兵團八師石河子市，參觀新疆兵團軍墾博物館，考察一四三團。習近平對兵團幹部職工說，看到兵團改革發展得這麼好，內心十分高興，強調兵團的戰略地位不可替代。希望大家發揚兵團精神，繼續努力、深化改革、腳踏實地、再接再厲，把兵團建設得更強大更繁榮。

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責任編輯：林佩怡

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