國家統計局：實現全年經濟增長預期目標有挑戰

內地上半年GDP按年增長2.5%。國家統計局表示，當前，世界經濟滯脹風險上升，外部不穩定不確定因素增加，國內需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力猶存，實現全年經濟增長預期目標有挑戰。從下半年情況看，中國經濟有望繼續回升保持在合理區間。

下半年經濟有望繼續回升 保持在合理區間

在今日的國新辦記者會上，當被問及，如何看待下半年的經濟恢復對實現全年5.5%GDP增長目標的可能性，國家統計局新聞發言人付凌暉說，今年上半年，中國經濟頂住了超預期因素衝擊保持增長，非常不容易。當前，世界經濟滯脹風險上升，外部不穩定不確定因素增加，國內需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力猶存，實現全年經濟增長預期目標有挑戰。

付凌暉說，但也要看到，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，經濟韌性強的特點明顯，宏觀政策調節工具豐富，推動經濟持續恢復具備較多有利條件。從下半年情況看，隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展，有力推進穩經濟的各項政策措施效應不斷顯現，中國經濟有望繼續回升保持在合理區間。

下階段，要抓住經濟企穩回升的有利時機，按照疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全的總體要求，統籌好疫情防控和經濟社會發展，抓好一攬子穩定經濟政策措施落地見效，夯實經濟恢復基礎，保持經濟持續健康發展。

他還提到，關於中國經濟潛在增長率，多數結論認為，現階段中國經濟潛在增長率大概在5%-6%之間。未來隨著中國經濟體量增大，勞動力資源環境約束增強，潛在增長率水平也會逐步降低。需要指出的是，國際環境複雜嚴峻，疊加世紀疫情，全球化發展遭遇逆流，國內經濟結構調整轉型處於關鍵時期，中國經濟增長達到潛在水平的難度在加大。保持經濟平穩增長，仍要付出艱苦努力。

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責任編輯：尹航

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