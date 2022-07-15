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王毅批美抹黑中俄正常交往 不應只從大國競爭看待中美關係

國情動向 12:13 2022/07/15

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中國國務委員兼外長王毅周四（14日）接受中央媒體採訪時，談及中俄、中美關係等。他批評，美國對中俄兩國正常交往的歪曲和抹黑是無中生有，又指美方不應僅從大國競爭的角度看待中美關係。他另表示，東南亞始終是中國周邊外交的優先方向。

王毅表示，在國家主席習近平和俄羅斯總統普京的戰略擘畫下，中俄關係展現出強大韌性；堅信兩國關係能夠經受住任何國際風雲考驗，繼續保持正確前進方向。中俄致力於構建的是新型大國關係，以不結盟、不對抗、不針對第三方為原則，美國對中俄正常交往的歪曲和抹黑是無中生有，別有用心。

王毅：中美關係不能再惡化下去 必須做出正確抉擇

王毅出席G20外長會：中方將在烏問題上繼續勸和促談
  
王毅強調，面對烏克蘭危機，中方的立場光明磊落，客觀公道，一以貫之，堅持勸和促談。中方將繼續從問題本身的是非曲直出發，獨立自主地作出判斷，支持一切有利於和平解決危機的努力，維護自身及廣大發展中國家的正當權益，踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，始終站在維護和平的一邊，站在歷史正確的一邊。

中美關係處關鍵期 有必要保持溝通

在中美關係課題上，王毅表示，當前中美關係處在關鍵時期，保持經常性溝通是必要且有益。

他指出，美方的對華認知存在嚴重誤判，致使美國的中國觀、利益觀、競爭觀都出現了明顯偏差，由此制定的對華政策自然也偏離了正確軌道。認為美方不應僅從大國競爭的視角看待中美關係，不能只用零和博弈的思維處理中美事務。美方亦應立即停止在涉台、涉疆、涉港、涉海等問題上干涉中國內政、損害中國利益。

王毅批美國「三觀」嚴重偏差 中方從不向脅迫退讓

王毅晤東盟秘書長 反對將大國博弈、集團對抗引入地區的圖謀

王毅又提及日前與美國國務卿布林肯的會面，表示中美關係要走出困局，關鍵是要言而有信、言行一致。美方應消除「威脅膨脹」的戰略焦慮，摒棄「你輸我贏」的慣性思維，拒絕「政治正確」的無端綁架，停止一系列破壞中美關係和地區戰略穩定的錯誤做法，同中方一道有效管控矛盾分歧，首先在亞太地區踐行和平共處，實現良性互動。

王毅：東南亞是中國周邊外交優先

另外，王毅受訪時表示，東南亞始終是中國周邊外交的優先方向。中國同東南亞國家山水相連、利益相融、理念相通，期待中國為地區復甦發揮「主引擎」和「穩定器」作用，深化全方位合作。中國同湄公河五國同意打造更加強韌的瀾湄流域經濟發展帶。

責任編輯：易燕丹

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