專家料GDP已見底將回升 疫情防控、企業信心是關鍵

內地二季度GDP實現正增長但差過預期，專家認為，今年的「經濟底」已出現，在復工復市、基建支撐下，三季度增速將現明顯回升。但當前經濟復甦基礎並不穩固，要實現官方設定全年5.5%左右的增速目標，必需防止疫情再次擾亂經濟，同時政策可側重於恢復企業信心、保民生等領域。

中國首席經濟學家論壇理事王指，全球疫情、俄烏衝突擾動，加上國內三重壓力對經濟造成了持續影響。 在政策強勁支持下，今年「經濟底」可能已在二季度出現，繼續在三季度明顯回升。 但要清醒認識到，鑑於4月和5月供需兩端急劇停滯，6月反彈可能只是勉強使二季度經濟運行擺脫負增長局面。

仲量聯行大中華區首席經濟學者龐溟亦認為 「經濟底」已現到達，後續隨著復工復市、基建兜底、樓市邊際改善等情況，下半年經濟有望維持溫和回升。

企業信心仍是「痛點」

增量研究院院長張奧平指，下半年經濟穩增長的核心「痛點」是企業發展信心仍需恢復，穩就業挑戰最大。二季度經濟雖實現了0.4%增速，守住了不失速的底線，6月主要經濟指標邊際改善，但基礎不穩固。他建議官方以恢復中小企信心為主要任務，堅決防止疫情防控一刀切，出台超常規的增量政策助企紓困。

保銀資本管理總裁兼 首席經濟學家張智威指，6月零時反彈令人鼓舞，強勁的信貸增長暗示三季度經濟有望回升，但疫情持續打擊企業和消費者信心，整體增速仍會低於潛在水平。他尤其提到房地產行業持續放緩，若應對不當、不及時，壓力可能向金融領域擴散，預計防範這方面風險將是官方三季度的工作之一。

實現5.5目標需防住疫情

北京大學國家發展研究院副院長黃益平指，要實現全年經濟增速5.5%的既定目標，下半年必須防住疫情不再對經濟活動造成明顯的制約，同時需出台有力度的刺激政策，給市場帶來信心和預期。如果下半年疫情再次明顯衝擊經濟，政策重點則應更多側重保住企業與家庭的正常生活，可考慮發放一定的補貼。

工銀國際首席經濟學家程實指，基建是今年經濟增長的重要動力源， 由於政策靠前發力，8月後基建增速將大概率階段性回落，但仍可能通過提前下達明年新增專項債額度以保持一定支撐。 基於現有資金來源，預計全年廣義基建累計增速將達到6%至8%高位增長。 若8月後提前下達明年額度，基建增速或突破10%。

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