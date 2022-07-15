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市場料GDP已見底將回升 疫情防控、企業信心是關鍵

經濟脈搏 12:23 2022/07/15

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內地二季度GDP實現正增長但差過預期，市場認為，今年的「經濟底」已出現，在復工復市、基建支撐下，三季度增速將現明顯回升。但當前經濟復甦基礎並不穩固，必需防止疫情再次擾亂經濟，政策可側重於恢復企業信心、保民生等領域。但要實現5.5%的官方預定目標，不少機構認為相當困難。

中國首席經濟學家論壇理事王指，全球疫情、俄烏衝突擾動，加上國內三重壓力對經濟造成了持續影響。在政策強勁支持下，今年「經濟底」可能已在二季度出現，繼續在三季度明顯回升。但要清醒認識到，鑑於4月和5月供需兩端急劇停滯，6月反彈可能只是勉強使二季度經濟運行擺脫負增長局面。

仲量聯行大中華區首席經濟學者龐溟亦認為「經濟底」已現到達，後續隨著復工復市、基建兜底、樓市邊際改善等情況，下半年經濟有望維持溫和回升。

企業信心仍是「痛點」

增量研究院院長張奧平指，下半年經濟穩增長的核心「痛點」是企業發展信心仍需恢復，穩就業挑戰最大。二季度經濟雖實現了0.4%增速，守住了不失速的底線，6月主要經濟指標邊際改善，但基礎不穩固。他建議官方以恢復中小企信心為主要任務，堅決防止疫情防控一刀切，出台超常規的增量政策助企紓困。

保銀資本管理總裁兼首席經濟學家張智威指，6月零時反彈令人鼓舞，強勁的信貸增長暗示三季度經濟有望回升，但疫情持續打擊企業和消費者信心，整體增速仍會低於潛在水平。他尤其提到房地產行業持續放緩，若應對不當、不及時，壓力可能向金融領域擴散，預計防範這方面風險將是官方三季度的工作之一。

需防住疫情、恢復企業信心

北京大學國家發展研究院副院長黃益平指，要實現全年經濟增速5.5%的既定目標，下半年必須防住疫情不再對經濟活動造成明顯的制約，同時需出台有力度的刺激政策，給市場帶來信心和預期。如果下半年疫情再次明顯衝擊經濟，政策重點則應更多側重保住企業與家庭的正常生活，可考慮發放一定的補貼。

工銀國際首席經濟學家程實指，基建是今年經濟增長的重要動力源，由於政策靠前發力，8月後基建增速將大概率階段性回落，但仍可能通過提前下達明年新增專項債額度以保持一定支撐。基於現有資金來源，預計全年廣義基建累計增速將達到6%至8%高位增長。若8月後提前下達明年額度，基建增速或突破10%。

5.5目標未必能實現

官方公布二季度GDP後承認要實現全年5.5%增速存在挑戰，外國機構普遍認為該目標是幾乎不可能的事。彭博社引述澳新銀行、NatWest Group Plc等的經濟學家指，中國全年增速或在4%左右，並認為中國增長放緩的幅度比預期要大，下半年復甦或面臨更多阻力，包括外部需求放緩、房地產業前景不明等。

《華爾街日報》訪問的經濟學家同樣認為是4%，並指全球其他經濟體仍然疲軟或陷入衰退下，中國不太可能像過往那樣成為拉動增長的「火車頭」。花旗、摩根大通、高盛等投行的預測大多在4%到4.3%之間，野村則看3.3%，認為中國經濟受惠政策等短期正面因素，但經濟仍未到谷底反彈的時候。

在國內，人行顧問王一鳴上月底也承認，實現官方目標5.5%增長仍然存在困難，建議考慮發行不計入赤字的特別國債，以進一步推動內需。

內地二季度GDP按年增0.4%遜預期 經濟持續恢復基礎不穩固

【中國經濟】6月消費遠勝預期工業回暖 上半年固投增長持穩

內地70大中城市6月樓價按年延續跌勢 按月趨穩

內地6月整體就業情況好轉 青年失業率卻直逼兩成

責任編輯：陳建錫

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宏觀分析 經濟 GDP 中國

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