王毅望澳洲不參與圍堵中國 推動中澳關係重歸正軌

中國國務委員兼外長王毅周四（14日）受訪時表示，當前中澳關係既面臨挑戰，也出現機遇，希望澳方不參與圍堵中國，爭取推動中澳關係重歸正軌。

王毅指出，過去幾年中澳關係遭遇困難，根子在於澳洲前政府執意把中國視為「對手」甚至威脅，對華採取了一系列不負責任和輕率的言行。

他認為，當前中澳關係有挑戰也有機遇。中方願本著相互尊重精神，為雙邊關係再把脈、再校準、再啟航。

他說，注意到澳方重申中澳是全面戰略夥伴，將繼續奉行一個中國政策。希望澳方端正對華認知，不炒作放大分歧，不參與圍堵中國，本著平等尊重和冷靜務實態度開展建設性交流，爭取推動中澳關係重歸正軌。

迎關係緩和契機 傳中國考慮解除澳煤炭進口禁令

王毅上周六（9日）在印尼峇里島出席二十國集團（G20）外長會期間，與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）將會面，是中澳外長自2019年來首次會晤。當時王毅提出，希望澳方抓住當前契機，付諸實際行動，重塑對華正確認知，為改善中澳關係減少負資產，積累正能量。一要堅持視中國為夥伴而不是對手；二要堅持求同存異的相處之道；三要堅持不針對也不受制於第三方；四要堅持構建積極務實社會民意基礎。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周一（11日）表示，澳洲不會回應要求，「只回應我們的國家利益」。他又曾表示，中國需要取消對澳洲的貿易制裁，以改善中澳關係。

值得注意的是，中澳緊張關係迎來緩和契機？彭博報道，因擔心西方對俄羅斯制裁加劇進口煤炭緊張局面，中國考慮解除對澳洲煤炭進口禁令。

王毅提改善中澳關係4點要求 澳洲總理稱不會回應 但這樣談合作

中澳緊張緩和？傳中國考慮解除澳洲煤炭進口禁令

澳加強太平洋地區抗衡中國

但另一邊廂，阿爾巴尼斯周五表示，他利用太平洋地區領導人峰會加強了澳洲在其島國鄰國中的影響力，同時也向所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare ）表達了他對中所最近達成的安全協議的擔憂。

他認為，中國最近試圖在整個太平洋地區達成一系列全面協議的努力並沒有成功。又引述索加瓦雷非常明確表示，「在所羅門群島不會有（中國）基地」。

中國與所羅門群島正式簽署安全協議 美日澳紐憂印太風險

中國據報未能與太平洋10國達成安全協議

責任編輯：林佩怡

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