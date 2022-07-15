內地多地遇高溫和疫情 專家：酷暑不足以殺滅新冠病毒

連日來，內地多個省份出現攝氏35度以上的高溫天氣，多地發布高溫預警。與此同時，7月份以來，廣東、甘肅、安徽、河南、上海、山東等地新冠疫情持續。為何在高溫下，病毒依然會廣泛傳播？高溫天氣該如何防範疫情？

據《健康時報》報道，中南大學湘雅醫院感染控制中心首席專家吳安華表示，儘管新冠病毒對熱、紫外線敏感，但減弱病毒活性仍需在60℃以上的環境且持續超過30分鐘，「顯然我們的氣溫是不足以滅活新冠病毒；天熱還有病例也不說明病毒變得耐高溫，只是現階段的氣溫本身就無法滅活病毒。」

中國疾控中心研究員馮子健也曾指出，冠狀病毒即便是在溫度較高的環境下，也能存活一定時間並導致感染。

高溫分散民眾對新冠的警惕性

此前，《中國疾病預防控制中心周報（英文）》刊發一項關於新冠疫情中高溫熱浪作用下，公眾風險感知和防疫行為變化的研究。

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研究發現，在高溫天氣下，熱浪分散民眾對於新冠的警惕性。高溫熱浪或是降低人們遵守新冠預防措施的一個重要驅動因素。在高溫天氣中，呼吸短促、悶熱和出汗所產生的不舒服的身體和心理感覺，或是降低公眾戴口罩依從性的主要原因。此外，對新冠疫情大流行在炎熱天氣下會減少的誤解，也可能削弱大眾對疫情的預防。

馮子健表示，在常溫、高溫季節，接觸有高污染風險的物品，仍然要做好個人防護，「國內採取人、物、環境同防的防控姿態，要嚴防死守，要求就更高一些。」

內地今夏高溫天氣持續，其中浙江從7月9日起，已連續6天最高氣溫超過40℃，省會杭州12至14日已連續三天最高氣溫超過40℃。

天氣炎熱，帶口罩變成一件非常痛苦的事，有人因為怕悶，在口罩裡塞上紙巾或者將鼻子露在口罩外面。「健康杭州」發佈宣傳科普指出，這些都是無效戴口罩，會破壞口罩防疫效果，建議天熱外出時多備幾個口罩，打濕、污損要及時更換。另提醒民眾在日常生活中，隨時保持手部衛生，前往公共場所時保持適當社交距離。

責任編輯：易燕丹

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