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習近平時隔8年考察新疆釋訊號 官媒外媒聚焦民族團結

國情動向 13:58 2022/07/15

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國家主席習近平時隔8年再赴新疆，官媒指出，密集行程釋放了重要信息，是對完整準確貫徹治疆方略的鮮明宣示。外媒認為，習近平此行是要展示民族團結。

習近平周二至三（12至13日）在新疆烏魯木齊市考察了新疆大學、烏魯木齊國際陸港區、天山區固原巷社區、新疆維吾爾自治區博物館；周三並到新疆石河子市，先後考察了新疆兵團軍墾博物館、八師石河子市一四三團。

央視新聞客戶端指出，習近平曾於2003年、2009年、2014年三次赴新疆。這次他在烏魯木齊視角多元的調研行程，折射出他對完整準確貫徹新時代黨的治疆方略的高度關注。

習近平到新疆烏魯木齊考察調研 指新疆不再是邊遠地帶（多圖）

興疆穩疆 重在基層

報道指出，習近平在新疆大學，重點關注人才培養。謀長遠之策、行固本之舉，必須抓好後繼有人這個根本大計。而看陸港，是絲路開放高地。報道指出，「發展是新疆長治久安的重要基礎」，發揮新疆區位優勢，打造內陸開放和沿邊開放的高地，為富民興疆創造更加有利的條件。這也是習近平到烏魯木齊看陸港區的深意所在。

習近平又到天山區固原巷社區，了解紮實推進民族團結進步等情況。該社區有4600多人，是典型的多民族聚居社區，少數民族居民佔社區總人口的95%以上。報道重提8年前習近平赴新疆考察時說到，「新疆的問題，最難最長遠的還是民族團結問題」。另在2020年9月，在第三次中央新疆工作座談會上，「團結穩疆」被擺在重要位置。報道指出，興疆穩疆，重在基層。

央視：中華民族共同體 自古牢不可破

習近平並到新疆維吾爾自治區博物館，央視稱博物館正在展出《新疆歷史文物展》，「真實展示了中華民族交往交流交融的歷史細節，也有力佐證了新疆自古就是我國不可分割的一部分」。而習近平觀看的柯爾克孜族英雄史詩《瑪納斯》說唱展示，是講述英雄瑪納斯及其七代子孫前仆後繼，率領柯爾克孜人民與外來侵略者鬥爭的故事，詮釋了頑強不屈、團結一致的民族精神。央視文章續指，中華民族共同體，自古就牢不可破。

最後央視提到，「依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆」，兩年前，第三次中央新疆工作座談會明確提出新時代黨的治疆方略。而習近平這次在烏魯木齊的考察行程，就是對完整準確貫徹治疆方略的鮮明宣示。

《華爾街日報》指出，習近平罕見的現身新疆，是8年多來首次，也是他兩周內在巡視香港之後，第二次通過親赴現場考察來展示民族團結。

值得一提的是，中國與美國和其他西方國家，一直在新疆問題上交鋒，中國多次強調新疆事務純屬中國內政，涉疆問題的本質是反暴恐、去極端化、反分裂問題，而不是所謂人權、宗教問題，又強調所謂新疆存在「強迫勞動」是反華勢力砲製的彌天大謊。

責任編輯：林佩怡

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