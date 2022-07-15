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中國首個抗新冠口服藥提交上市申請 5天左右清除病毒

社會熱點 15:15 2022/07/15

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河南真實生物科技有限公司（下稱「真實生物」）今日（15日）宣布，近日已正式向國家藥品監督管理局提交阿茲夫定治療新型冠狀病毒適應症的上市申請。經臨床試驗證明，該藥對新冠病毒有良好抑制作用，病毒清除時間為5天左右。

據《河南日報》報道，真實生物近日已正式向國家藥品監督管理局提交阿茲夫定治療新型冠狀病毒適應症的上市申請。

阿茲夫定是全球首個雙靶點抗艾滋病創新藥，已在中國、美國等多個國家申請專利並獲授權。作為一款抗病毒小分子口服藥，阿茲夫定具有廣譜抑制RNA病毒複製的作用，新冠病毒同屬以RNA作為遺傳物質的病毒，經臨床試驗證明，該藥對新冠病毒有良好抑制作用。

2020年4月以來，阿茲夫定先後在國內外獲批開展Ⅲ期臨床試驗。臨床試驗結果顯示，阿茲夫定片可以顯著縮短中度的新型冠狀病毒感染肺炎患者症狀改善時間，提高臨床症狀改善的患者比例，達到臨床優效結果。阿茲夫定具有抑制新冠病毒的活性，病毒清除時間為5天左右。

在安全性方面，阿茲夫定片總體耐受性良好，不良事件發生率阿茲夫定組與安慰劑組無統計學差異，未增加受試者風險。

內地增逾400宗本土感染 廣西現BA.2.3病毒株 新增感染全為無症狀

責任編輯：尹航

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